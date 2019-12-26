В Хабаровском крае таможенники задержали китайцев, пытавшихся вывезти почти полтора центнера косметики

Двух граждан Китайской народной республики остановили во время пересечения границы с сопредельным государством на пропускном пункте в городе Бикине. Иностранцы ехали в Жаохэ и везли с собой двадцать коробок (по десять на каждого), буквально набитых косметикой от известных мировых брендов. Общий вес средств для ухода за собой превысил 140 килограммов. Задекларировать косметику иностранцы почему-то забыли.

- Всего в коробках таможенники обнаружили 196 наименований косметических товаров в количестве 732 штук. Среди них губные помады, основы под макияж, кремы, пудры, лосьоны, бальзамы, гели, парфюмерия, а также подарочные косметические наборы, аксессуары для хранения косметики и другое. Как пояснили мужчины, косметику они купили в Хабаровске и везли для личного пользования, - рассказала Виктория Алешина, пресс-секретарь Хабаровской таможни.

Сопоставив размеры контрабанды и число пользователей, таможенники почему-то не поверили, что вся косметика предназначалась исключительно для двух китайцев.

- Характеристики, однородность и количество перемещаемых гражданами КНР товаров позволили должностным лицам Бикинского таможенного поста отнести их к коммерческой партии. Китайские граждане обязаны были задекларировать товары по установленной форме и уплатить таможенные пошлины и налоги, - подчеркнул Алексей Кремешный, заместитель начальника отдела административных расследований Хабаровской таможни.

Сейчас нарушители вынуждены будут заплатить штраф – одну вторую, или в два раза больше, чем стоит вся партия - тут уже как решит суд. Также по решению судьи товары могут быть конфискованы. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».