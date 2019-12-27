Доступ к Дальнему

Государственная программа развития Дальнего Востока, утвержденная президентом России Владимиром Путиным, направлена не только на поднятие экономики и привлечение инвестиций в регион. Главная задача – сделать жизнь дальневосточников комфортнее, дать импульс для развития малого бизнеса, сделать восток России привлекательным для туристов, способствовать переезду в регион жителей России. Поэтому пункт по совершенствованию транспортной доступности – один из ключевых в программе. В нем предусмотрены меры по строительству и реконструкциям аэропортов, по введению новых маршрутов, по субсидированию авиаперевозок и авиабилетов в ключевые города по льготной цене.

Дальневосточный федеральный округ – самый крупный (более 40% территории), но в то же время самый удаленный от центральной части страны макрорегион. Огромные расстояния между населенными пунктами, суровый климат вкупе с довольно устаревшей транспортной инфраструктурой сделали регион за 90-е и 2000-е самым труднодоступным в стране, а его население – самым маломобильным. Обширные пространства дальневосточных территорий и недостаточное развитие наземных путей сообщения предопределили повышенную значимость для региона авиационного транспорта. И с принятием программы развития Дальнего Востока сложившаяся ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Воздушным гаваням предстоит обновление

Авиация играет ведущую роль, как на внутрирегиональных, так и на межрегиональных линиях. Более того, в регионе есть немало районов и населенных пунктов, для которых самолет - единственное средство связи с «большой землей». И это, не говоря о том, что для жителей Дальнего Востока вопрос транспортной связанности с остальной Россией всегда имел принципиальное значение – хотя бы, чтобы ощущать свою связь с Родиной, единство великой страны. За последние несколько десятилетий в транспортной отрасли Дальневосточного региона накопилось немало проблем, главная из которых – инфраструктурная.

Дальний Восток. Автор фото: АНТОН БАЛАШОВ

Советское государство, при всех его изъянах, к вопросу равноправия советских граждан в вопросе перемещения по необъятной Родине подходило ответственно: худо-бедная взлетно-посадочная полоса (ВПП), способная принимать трудягу - «кукурузника» Ан-2 была почти в каждом населенном пункте. Таким образом, каждый, кто трудился на благо народного хозяйства в самых тяжелых условиях, имел регулярную возможность на выходные слетать в районный, а то и областной центр: за продуктами, одеждой или просто погулять. Потом грянула перестройка с известными последствиями для страны, и в эту пору, как известно, рухнуло многое. Серьезный удар был нанесен и по некогда развитой региональной авиации и обеспечивающей ее инфраструктуре: после прекращения регулярных рейсов зарастали травой грунтовые «взлетки», ветшали без необходимого ремонта бетонные ВПП аэродромов. Как итог: из 470 аэропортов, функционирующих на Дальнем Востоке в 1991 году, к нынешнему десятилетию осталось только 82, больше половины из них – 56 - нуждались в срочной реконструкции.

В свете поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи ускоренного развития Дальнего Востока вопрос восстановления и развития транспортной инфраструктуры региона встал ребром. В 2013 году Правительство РФ направило на ремонт и строительство аэропортов на Дальнем Востоке 106 млрд рублей. Но 64 млрд рублей из этой суммы не были использованы по назначению, заявлял в конце 2017 года полномочный представитель президента РФ в ДФО – вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев. Это произошло из-за того, что были плохо подготовлены проекты, не была проведена государственная экспертиза, пояснял он. В результате 40 аэропортов так и не дождались финансирования на обновление, а огромные средства (64 млрд рублей) перераспределили на другие цели. По сути, как отмечал Юрий Трутнев, выполнение масштабной и важной государственной задачи было сорвано.

Ситуация кардинально изменилась, когда в 2018 году глава России поручил Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктического региона совместно с Росавиацией разработать комплексный план развития магистральной инфраструктуры на Дальнем Востоке в рамках госпрограммы по развитию региона.

«В прошлые годы была сорвана реконструкция и строительство ряда аэропортов и посадочных площадок на Дальнем Востоке: поздно подготовлены проекты, они были некачественные. Сейчас мы эту работу восстанавливаем. По поручению президента РФ разработан комплексный план магистральной инфраструктуры. На территории Дальнего Востока должны быть построены 40 объектов наземной авиационной инфраструктуры. Ключевая задача: до 2024 года реализовать все эти мероприятия», - сказал полпред президента РФ в ДФО - вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев.

На реализацию мероприятий предусмотрены солидные средства – более 92 млрд рублей. Они средства пойдут на строительство и реконструкцию 16 аэропортов в Якутии, семи - на Чукотке, шести - на Камчатке, четырех - в Хабаровском крае, трех - в Магаданской области, по два аэропорта в Приамурье и Забайкалье. Такого обновления транспортная сфера ДФО не видела никогда. Реализация этой задачи, безусловно, станет одним из драйверов развития региона, для которого доступное авиасообщение является, по сути, жизненно важным фактором и ключевым показателем качества жизни.

Виды Камчатки. Фото: shutterstock

Связывая со страной

Еще одной значимой мерой поддержки транспортной мобильности дальневосточников являются программа субсидирования магистральных и региональных авиаперевозок из и в столицы регионов субъекта и программа «плоских» тарифов, реализуемая «Аэрофлотом».

Субсидируемые тарифы - это специальная цена на авиабилеты для молодежи (до 23 лет), пенсионеров (от 65 лет) и многодетных семей. Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176 – соответствующее постановление в ноябре 2019 года подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Так, например, в следующем году по льготной цене можно будет слетать из Благовещенска в Нерюнгри, Иркутск и Комсомольск-на-Амуре.

На Дальнем Востоке льготные билеты ежегодно поступают в продажу в ограниченном количестве, из-за чего в кассах выстраиваются огромные очереди. Сами билеты разлетаются как горячие пирожки: с января по ноябрь 2019 года субсидируемые авиабилеты уже купили почти миллион дальневосточников.

«В прошлом году мы с министерством транспорта провели большую работу и 2019 год отработали очень комфортно. Были выделены дополнительные лимиты, соответственно перевезено гораздо больше пассажиров. Кроме того, мы увеличили категории граждан, которые могут воспользоваться льготными авиаперевозками. Ни в коем случае нельзя снижать темпов и 2020 год отработать, как минимум, на таком же уровне», - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В этом году поползли тревожные слухи, что программу собираются закрыть и возить дальневосточников, например, в Москву за 15 тысяч в одну сторону минимум. Льготные билеты долго не появлялись в продаже, что заставило жителей ДФО не на шутку забеспокоиться.

Однако их успокоил президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста с Камчатки в ходе ежегодной пресс-конференции 18 декабря, глава государства твердо заверил: программа субсидирования будет продолжена.

Еще одна крайне важная программа, реализуемая «Аэрофлотом» на Дальнем Востоке – программа «плоских тарифов». В ее рамках авиабилеты продаются по фиксированной цене вне зависимости от сезона и даты покупки. Билет по «плоскому тарифу» в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Рейсы выполняет «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия». Например, стоимость билета рейсом «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский или в обратном направлении составляет 15 тысяч 660 рублей (туда-обратно – 26 тысяч 100 рублей). На рейсах «России» между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом стоимость билета составляет 13 тысяч 770 рублей (туда-обратно – 22 тысячи 950 рублей). Только за 2019 год по программе было перевезено почти 1,5 млн человек.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал необходимость реализации этой программы и в 2020 году. «Плоские» билеты уже поступили в продажу, что вызвало крайнее одобрение у дальневосточников.

Аэропорт в Хабаровске. Автор фото: ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС

Местным авиалиниям помогут расправить крылья

Если межрегиональные перевозки по Дальнему Востоку и в центральные регионы страны все активнее поддерживаются государством, то с субсидированием авиарейсов внутри субъектов дела обстоят сложнее – этот вопрос относится к исключительной компетенции самих регионов.

Бюджеты субъектов ДФО, за исключением Сахалина, дотационные, и свободных средств на субсидирование местных авиаперевозок им катастрофически не хватает. А это, как уже сказано, доступность местных авиаперевозок в дальневосточных реалиях является краеугольным камнем качества жизни людей. Из всех дальневосточных субъектов более-менее стабильно региональная авиация действует в Приморье и на Сахалине, в остальных субъектах ДФО дела обстоят намного хуже.

В ходе рабочей поездки в Читу председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минтрансу России совместно с Минвостокразвития России разработать программу субсидирования местных авиаперевозок и предусмотреть финансирование в федеральном бюджете на эти цели. Недавно Министерство транспорта презентовало проект программы, сейчас проходит её согласование с федеральными ведомствами. По предварительным оценкам, на субсидирование местных авиационных перевозок необходимо порядка 4 млрд рублей в год.