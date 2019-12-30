Олень Климентий встретит гостей на первом глэмпинге близ озера Амут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае близ уникального озера Амут обустроили первый глэмпинг. Площадку для отдыха создали для того, чтобы отдыхающие могли одновременно находиться на лоне природы и при этом не испытывать дискомфорта от нехватки благ цивилизации. База «Эвен» находится в самом невероятном по красоте месте - на заснеженных склонах хребта Мяо-Чан.

- Гости смогут не просто любоваться здешними красотами, но и покорять вершины «Лысая», «Анваюр», «Верблюд», «Крепость» и «Луковица». К слову, они будут доступны даже новичкам. Оригинальные названия горам придумали геологи и туристы, побывавшие в этих краях ранее. Забавные наименования прижились и ушли в народ, - рассказали авторы проекта.

Те, кто любит экстрим, смогут освоить более сложные маршруты - Пик «Мяо-Чан», 1469 метров и «Гора Чалба» 1562 метров. Желающие смогут сфотографироваться с оленем Климентием, покататься на собачьей упряжке и на снегоходах, послушать песни Виталия Пузырева, участника проекта «Планета тайга» и музыкальной группы «2053-ий год». Открытие площадки наметили на 2 января 2020 года.

Напомним, что в нацпарке «Анюйский» этим летом начали обустраивать аналогичную глэмпинг-площадку, как сообщалось, первую на Дальнем Востоке. До того, как она начала работать, ее осмотрел бывший боксер Николай Валуев. На этой базе для отдыхающих устраивают экскурсионные туры по реке Анюй, а профессиональный повар готовит изысканные блюда дальневосточной и авторской кухни. Вольности туристам здесь не позволят, так как внимание к глэмпингу со стороны госинспекторов постоянное и бдительное.