Хабаровский «Амур» в последнем матче этого года одолел владивостокский «Адмирал» со счетом 0:2

Дальневосточное дерби: встреча с «Адмиралом» во Владивостоке - это последняя игра в уходящем году. «Амур» набрал очень неплохой ход и показывает отличную игру как в гостях, где он по буллитам одолел челябинский «Трактор», так и дома.

В «Платинум-арене» хабаровская команда провела целую серию блестящих матчей: совершив камбэк с провального счета 0:3 во время встречи с минским «Динамо», не дав ни единого шанса забить «самой забивающей команде лиги» нижегородскому «Торпедо» и повторив невозможное в матче с «Автомобилистом», когда опять хабаровская дружина вернулась в игру, отыграв три очка, вытащив матч в овертайм и переиграв екатеринбуржцев по буллитам.

Болельщики хабаровчан стучали по дереву и мечтали, что их клуб завершит год на победной ноте. Но дерби есть дерби - предсказать исход матча двух непредсказуемых и принципиальных соперников сложно.

После ударной серии тренерский штаб хабаровчан решил сменить на воротах Аликина на Лангхамера. В самом деле, не все же время легионеру сидеть на скамейке запасных, пока Аликин мечется, как тигр в рамке, подчищая ошибки защитников. Забегая вперед, скажем – ставка себя оправдала.

Впрочем, начало игры получилось достаточно вялым – команды осторожничали, прощупывали друг друга, резонно полагая, что кто забьет первым, тот и победит. Тем не менее уже в первом периоде «прощупывание» сменилось на резкие атаки оппонентов, и чеху в воротах «Амура» пришлось постараться.

Во втором периоде игра не особо изменилась, за исключением нескольких острых выпадов «Адмирала», зато гости, оставшись в большинстве, уверенно реализовали свое преимущество. Бросок Горшкова вывел хабаровчан вперед и заставил хозяев площадки активнее искать возможности отыграть шайбу. Возможности были, но «моряки» их не использовали, опять же - Лангхамер на воротах не спал. Все решилось в третьей двадцатиминутке.

- В заключительном отрезке Горшков оформил дубль. Шайба выдалась курьезной, залетев в сетку после спасения Трушкова и рикошета от ноги защитника. Остаток времени «тигры» играли от обороны, проведя в атаке лишь одну минуту, - рассказали в ХК «Амур».

Это пятая подряд победа «Амура» и первый «сухой» матч Лангхамера в этом сезоне. Следующую встречу «Амур» проведет на новогодних каникулах 3 января в Ярославле с местным «Локомотивом».