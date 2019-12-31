2019-12-31T06:06:21+03:00
Общество

Свершилось: первые новоселы дома на улице Аэродромной в Хабаровске получили ключи от квартир из рук губернатора

Почти семьдесят воспитанников детских домов одновременно смогут встретить Новый год и отпраздновать новоселье
Евгения МОЛОТОВА
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Почти семьдесят воспитанников детских домов готовятся праздновать новосельеПочти семьдесят воспитанников детских домов готовятся праздновать новосельеФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Настоящий новогодний подарок преподнесли выпускникам детских домов в краевой столице. Многострадальный дом на улице Аэродромной, наконец-то, сдали в эксплуатацию. Напомним, строительство многоэтажки рядом с аэродромом ДОСААФ завершилось еще в первой половине 2019 года. Однако своевременному вводу в эксплуатацию помешал законодательный барьер. Дом на Аэродромной соседствует с аэродромом школы ДОСААФ и, следовательно, должен пройти дополнительную экспертизу по уровню шума.

- Оформление документов растянулось на полгода, - отмечают в пресс-службе краевой администрации. - Подрядчику пришлось доказывать безопасность расположения дома, рядом с которым находится аэродром ДОСААФ.

В торжественной церемонии передачи ключей принял участие губернатор региона Сергей Фургал Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В торжественной церемонии передачи ключей принял участие губернатор региона Сергей ФургалФото: Вячеслав РЕУТОВ

И вот, 3 декабря бюрократия сдалась – дом приняли. Из 279 квартир по закону четвертая часть, а это 69 квартир, распределена выпускникам детских домов. Активное его заселение начнется после новогодних праздников, однако ключи первым трем семьям уже вручил губернатор Сергей Фургал. Вместе с новоселами он осмотрел квартиры, ознакомился с качеством внутренней и внешней отделки, оценил уровень благоустройства придомовой территории.

- Строительные и внутренние работы выполнены на высоком уровне, - отметил качество работы подрядчика глава региона. - Дом можно назвать образцовым по качеству жилья эконом класса. В следующем году в крае планируем предоставить больше квартир за счет новой формы поддержки. Дети-сироты края смогут воспользоваться социальными выплатами на покупку жилья. В целом планируем в течение шести лет снять остроту вопроса и закрыть очередь среди детей-сирот, которым по закону положены свои квадратные метры.

Напомним, всего в очереди на получение жилья в крае находятся более шести тысяч выпускников детских домов. Некоторые из них ожидают своей очереди на получение жилья по десять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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