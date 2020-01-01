Неизвестные «заминировали» главную площадь Хабаровска в новогоднюю ночь

Анонимные минеры никак не хотят оставлять в покое жителей Хабаровска. На этот раз они покусились буквально на святое – попытались сорвать праздник. Неизвестные сообщили пульт дежурно-диспетчерской службы, что взрывное устройство находится на главной площади краевой столицы буквально через 10 минут после боя курантов

- По тревоге к месту предполагаемого минирования стянули 129 сотрудников различных подразделений и восемь единиц техники. За 40 минут оперативники полностью проверили ледовый городок и окрестную территорию. Информация о минировании не подтвердилась, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, накануне Нового года, 30 декабря, неизвестные своими сообщениями вынудили срочно эвакуировать детские сады в Хабаровске. Аналогичная ситуация была в Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре.

Отметим, что в целом новогодняя ночь в Хабаровском крае прошла без серьезных происшествий. Не зарегистрировали и отключений света и тепла, в том числе в восточных и северных районах, где бушевал циклон. Крупных дорожных аварий на трассах региона тоже не было.

По данным на утро 1 января 2020 года все трассы открыты для проезда как легковых автомобилей, так и пассажирских автобусов. Исключение составляет лишь паромная переправа Ванино-Холмск, которую закрыли из-за циклона и сильного ветра до 2 января.