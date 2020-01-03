«Локомотив» - «Амур», 3 января 2020: матч регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

До Нового года «Амур» провел великолепную серию игр порадовав своих болельщиков очень неожиданными камбэками с минским «Динамо» и екатеринбургским «Автомобилистом», завершив год победой в дальневосточном дерби в сухую переиграв владивостокский «Адмирал». В итоге победная серия хабаровской команды достигла пяти матчей подряд. Сейчас, уже в 2020 году, им предстоит новая схватка, соперник - ярославский «Локомотив».

О СОПЕРНИКЕ

Клуб был образован в Ярославле в 1949 году. Сегодня ярославский «Локомотив» входит в топ команд по хоккею с шайбой России и Континентальной хоккейной лиги. Дважды - в 2008 и 2009-м годах ярославская команда выступала в финальной серии, в 2011-м завоевала бронзовые медали Чемпионата КХЛ, а в 2014-м, всего на второй год возрождения после страшной трагедии 07.09.11, стала третьей в рамках Чемпионата России.

Тем не менее в прошлом году ярославские хоккеисты чувствовали себя неважно - проиграли последние три встречи. И, как считают специалисты, небольшая передышка на Новый год должна была пойти им на пользу.

- К началу года в копилке команды Майка Пелино 49 очков, что позволяет им занимать шестую строчку турнирной таблицы «Запада». «Амур», проведя ударную концовку декабря, вплотную приблизился к кубковой восьмерке, завоевав ровно половину возможных очков, отметили в пресс-службе ХК «Амур».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Горшков Егор 62, Коновалов Илья 32, Лазушин Александр 88.

Защитники: Афанасьев Максим 67, Кронвалль Стаффан 27, Марков Андрей 79, Мисюль Даниил 93, Осипов Максим 21, Рафиков Рушан 87, Савченко Роман 2, Сидоров Михаил 31, Черепанов Никита 73.

Нападающие: Аверин Егор 29, Алексеев Денис 91, Беляев Михаил 68, Да Коста Стефан 77, Денисенко Григорий 14, Иванов Георгий 10, Каюмов Артур 16, Коваленко Николай 51, Красковский Павел 63, Кудрявцев Павел 84, Ландер Антон 58, Полунин Александр 99, Пяярви-Свенссон Магнус 9, Свитов Александр 15, Ткачёв Владимир А. 55.

Травмированы: защитник Накладал Якуб 22, нападающий Ильенко Артём 34.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

Команды в рамках нынешнего чемпионата очно встречались 23 раза. Локомотив выиграл 15 матчей, 1 из них в овертайме, 2 по буллитам.

Последняя игра в Хабаровске завершилась в пользу «Амура» – 2:1. Три очка на двоих заработали братья Ушенины.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

В прошлом году «Локомотив» умудрился проиграть три последних матча, в свою очередь «Амур» провел выигрышную серию из пяти встреч, завершив год важной победой в дальневосточном дерби переиграв своих принципиальных соперников-соседей «Адмирал» из Владивостока. Тем не менее однозначно выделить какую-нибудь команду как фаворита встречи не получится. После паузы ярославцы могли собраться, а хабаровчане в свою очередь расслабиться – обе команды показывают очень нестабильный хоккей. В то же время обеим клубам нужны очки – «Амуру» чтобы войти наконец в зону плей-офф, «Локомотиву» чтобы подняться выше в турнирной таблице. Если хабаровчане смогут эффективно защищаться и навязать ярославцам свою игру, то победа останется за ними.

Матч «Локомотив» - «Амур» начнется в 17:00 по московскому времени ( 4 января в 00:00 по хабаровскому).