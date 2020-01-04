2020-01-04T03:00:08+03:00
Спорт

Попали под поезд: хабаровский «Амур» уступил в первой игре 2020 года «Локомотиву» со счетом 2:0

Решающие шайбы в ворота хабаровчан были заброшены на последних минутах матча
Борис КОКУРИН
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Попали под поезд: хабаровский «Амур» уступил в первой игре 2020 года «Локомотиву» со счетом 2:0. Фото ХК «Локомотив»Попали под поезд: хабаровский «Амур» уступил в первой игре 2020 года «Локомотиву» со счетом 2:0. Фото ХК «Локомотив»
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Пять побед подряд в конце ушедшего года это не только хорошая статистика, это еще и ответственность перед своими фанатами. От тебя ждут новых фееричных игр и новых выигранных матчей, особенно ты, как хабаровские «тигры» заявляешь о желании попасть в зону плей-офф.

Так что Нового года и «Амура» почти не было. Уже 1 января команда отправилась в Ярославль чтобы провести первую игру в 2020 году с местным «Локомотивом». Несмотря на то, что «Локо» команда непростая шансы на победу были и очень неплохие.

Тем не менее первый период прошел почти полностью под диктовку хозяев. Атаки ярославцев мешали «Амуру» нащупать свою игру, приходилось много внимания уделять обороне, а обороняясь, как известно, не забьешь. Вот и не забили. Конец первого периода счет 0:0.

Во второй двадцатиминутке ярославцы все так же атакуют, но «Амур» устремляется в контратаки, хабаровские игроки больше бьют и больше бьют в створ, вот только не забивают.

- Почти каждая контратака «Амура» заканчивалась бросками по воротам Лазушина. Один из них, в исполнении Гинека Зогорны, был обязан становиться голевым. Но шайба угодила в щиток вратаря. Соотношение бросков во втором периоде было красноречивым: 10-4, - отметили в пресс-службе ХК «Амур».

Тем не менее второй период тоже ощутимых дивидендов ни одной ни второй команде не принес. Счет по-прежнему 0:0. И в третьем периоде он оставался таким же до 56 минуты. Казалось, игра перейдет в овертайм и «Амур» хоть одно очко, но увезет из Ярославля. Но, когда до конца матча оставалось 4 минуты 35 секунд к воротам «Амура» прорывается Магнус Пяярви-Свенссон. Бросает – гол. Идет видеопросмотр момента, но арбитры признают гол «хорошим».

В оставшиеся минуты Александр Гулявцев снимает вратаря и теперь уже шесть полевых игроков устремляются в атаку, ошибаются и «Локомотив» забивает снова в пустые ворота – 2:0.

- Я считаю, что игра была равная. С небольшим и с той и с другой стороны наличием голевых моментов. Игра шла до забитого гола и этот гол забил «Локомотив». К нашему сожаления мы сегодня не забили ничего, а выигрывает та команда, которая забивает на один гол больше – выигрывает. В частности, по игре я ребят упрекнуть не могу, потому что имели меньшинства 8 минут, пластались, садились под шайбу, ловили на себя, но не забили, а без голов побед не бывает. Ничего страшного, игра была, готовимся к следующему матчу, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Следующий матч «Амур» проведет уже 5 января в Череповце с местной «Северсталью».

Локомотив - Амур : пресс-конференция тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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