Никто не забыт: сотрудники следственного управления Хабаровского края начали праздничный рейд по поздравлению ветеранов

В преддверии наступающего Нового года сотрудники краевого СУ СК вместе со студентами института ДВЮИ МВД посетили ветеранов – участников Великой отечественной войны.

Навестили участника Великой Отечественной войны Егора Тихоновича Поличка. Это постоянный участник мероприятий, проводимых следственным управлением. В 1942 году он, еще не достигнув совершеннолетия, пошел добровольцем на войну и был зачислен в пехотные войска пулеметчиком. Участвовал в боях за Воронежскую область, затем воевал на Степном, Украинском, Западном фронтах. Воевал при освобождении Кишинева, Одессы, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. В мае 1945 года Егор Тихонович переведен на Дальний Восток, где принимал участие в боевых действиях против японской агрессии.

В ежегодной акции принял десант из инициативных сотрудников СУ СК и кадетов ДВЮИ МВД России.

- Нужно много и честно трудиться, и не жалеть себя, даже в преклонном возрасте, - делится ветеран. – Это и есть самый главный секрет долголетия.После завершения Великой отечественной войны Егор Тихонович остался служить в рядах тогда еще Советской армии. На Дальнем Востоке отслужил 37 лет, закончил военную карьеру в звании полковника. Закончив с военной службой, стал преподавателем на военной кафедре хабаровского института физической культуры, позже возглавлял методический кабинет. Трудовую деятельность ветеран закончил только в мае 2019 года.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Эдуард Трубчик вручил фронтовику медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага» за активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.

Таково же мнение и ветерана Юрия Ананьевича Сапежникова. Фронтовика поздравляли сразу с двумя праздниками. Накануне Нового года он отпраздновал свой девяносто четвертый день рождения.

В ежегодной акции принял десант из инициативных сотрудников СУ СК и кадетов ДВЮИ МВД России.

Эксперты следственно-криминалистического управления пожелали ему долгих лет жизни, богатырского здоровья, любви и мира в семье. В качестве подарка ветеран получил новый тонометр, поскольку старый вышел из строя.

Алексей Ананьевич Сапежников был призван в ряды вооруженных сил в 1942 году учился в в 23-й окружной школе стрелков снайперской подготовки Дальневосточного фронта, которая размещалась в поселке Шкотово Приморского края. Тогда ему было семнадцать лет. Участвовал в боевых действиях в период с августа по сентябрь 1945 года на 1-ом Дальневосточном фронте в составе 607 стрелкового полка 231 стрелковой дивизии в боях против японской квантунской армии в районе города Харбин.