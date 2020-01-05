«Динамо-Москва» - «СКА-Нефтяник», 5 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча на VIII Суперкубок России – 2020 по хоккею с мячом

Новая битва за Суперкубок России. Напомним, что год назад хабаровский клуб стал обладателем не только Кубка России по хоккею с мячом, но и Суперкубка страны вырвав победу у московского «Динамо» со счетом 10:2. По регламенту Суперкубок между собой разыгрывают действующий чемпион России (СКА-Нефтяник) и обладатель Кубка России («Динамо-Москва»). Игра обещает быть интересной в этом году москвичи набрали неплохой ход, отняли у «армейцев» из Хабаровска Кубок страны (хотя в этом матче были очень серьезные вопросы к судейству) и теперь заинтересованы в обладании новым престижным трофеем.

- Примечательно, что ранее Суперкубок выигрывали всего три команды – «СКА-Нефтяник» (трижды), «Динамо» и «Енисей» (по два раза). При этом «СКА-Нефтяник» и «Енисей» играли в данных матчах по четыре раза, «Динамо» - три. Таким образом, для хабаровчан предстоящий матч станет уже пятым в истории, для москвичей – четвертым, - рассказали в ХК «СКА-Нефтяник».

Матч пройдет на нейтральной территории в Архангельске

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Динамо» был основан в 1923 году. В 1936 году победил в первом Чемпионате страны по хоккею с мячом. Динамовцы оставались одной из лучших команд страны вплоть до второй половины семидесятых годов. В начале девяностых клуб попал в черную полосу, и в 2001 году даже вылетели из высшей лиги российского хоккея. Возрождение легендарного клуба началось в 2004 году. В сезоне 2004/2005 годов «Динамо» выиграло турнир в первой лиге и вернулось в группу сильнейших команд страны.

«Бело-голубые» семь раз становились чемпионами России: в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 годах. Семь раз завоевывали Кубок России, а Суперкубок России – два раза. Владели Кубком мира – 3 раза.

В этом сезоне «бело-голубые» впервые с 2012 года завоевали «Кубок России», обыграв хабаровчан в тяжелейшем полуфинале (3:1).

СОСТАВ КОМАНД

«Динамо-Москва»:

Вратари: 1 Драничников Артем, 33 Рейн Андрей, 96 Барабанщиков Алексей.

Защитники: 4 Щеглов Иван, 5 Золотарёв Андрей, 6 Ивкин Валерий, 32 Булатов Павел, 91 Бутенко Артём.

Полузащитники: 8 Шевцов Иван, 12 Дарковский Роман, 18 Шабуров Сергей, 20 Бефус Янис, 27 Стариков Дмитрий, 31 Жданов Михаил, 71 Василенко Максим.

Нападающие: 7 Тарасов Владислав, 21 Барбаков Дмитрий, 44 Иванов Никита, 70 Филиппов Евгений, 77 Чернышёв Виктор .

«СКА-Нефтяник»:

Вратари: 1 Каменев Виктор, 30 Бурасов Артём, 31 Рысев Денис, 40 Шишкин Лев

Защитники: 4 Викулин Юрий, 23 Норик Всеволод, 25 Грановский Василий, 34 Бондаренко Юрий, 64 Плотников Максим.

Полузащитники: 10 Хандамаев Чингис, 11 Корев Денис (дозаявлен 23.12.2019), 15 Джусоев Алан, 19 Меньшиков Никита, 21 Шардаков Юрий, 24 Антипов Александр, 77 Аникин Дмитрий, 78 Ишкельдин Максим, 81 Дёмин Сергей, 87 Рябухин Владислав, 88 Турушев Станислав, 97 Шалухин Борис, 99 Торгонский Алексей.

Нападающие: 5 Бондаренко Артем, 83 Гац Максим, 86 Усов Виталий, 90 Скопинцев Сергей, 95 Петтерссон Эрик.

Накануне сезона в московское «Динамо» перешли двое хоккеистов из «СКА-Нефтяника»: Янис Бефус и Валерий Ивкин, которые стали основной ударной силой команды

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

- Напомним, что в нынешнем сезоне "СКА-нефтяник" и "Динамо" встречались уже трижды: в полуфинале Кубка мира (2:0 в пользу СКА), в полуфинале Кубка России (3:1 - "Динамо"), и матче регулярного чемпионата России (7:5 - СКА). Обращает внимание тот факт, что всякий раз победа неизменно доставалась одной из сторон с разницей в два мяча, - отметили в хабаровском клубе

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Фаворит в этой встрече, конечно, хабаровский «СКА-Нефтяник», если конечно в дело опять не вмешаются арбитры. Так что игра обещает быть непредсказуемой, к тому же московское «Динамо» один из двух клубов, которые в том же регулярном чемпионате могут отобрать очки у действующего Чемпиона и побороться за место на Олимпе.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Динамо-Москва» - «СКА-Нефтяник» 5 января с 13:00 по московскому времени ( с 20:00 по хабаровскому).