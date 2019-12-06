С самого начала было понятно - этот выездной тур для «тигров» будет нелегким. «Амур» в последних пяти матчах старого года, конечно, доказал, что может вытягивать даже безнадежные встречи и играть с лидерами чемпионата на равных, но делать это постоянно получится навряд ли.

К тому же список соперников в этом туре впечатляет: «Локомотив», «Северсталь», «Динамо-Москва» и «Металлург». К сожалению, несмотря на то что хабаровский клуб боролся практически на равных «тигры» все же уступили «Локомотиву» со счетом 2:0, теперь новый бой – череповецкая «Северсталь».

Матч выдался нелегким с самого начала, «Северсталь» бросается в атаку и зажимает «Амур» в его зоне. Только на десятой минуте хабаровчанам удалось огрызнуться. Павел Кузнецов получил шайбу от Зогорны и отправил ее в ворота хозяев – 0:1.

Хабаровский «Амур» уступил «Северстали» во втором матче Нового года со счетом 2:1. Фото ХК «Северсталь»

Впрочем долго радоваться «Амуру» не пришлось, уже через две минуты Александр Петунин сравнял счет. «Северсталь» нажимала, «Амур» оборонялся и контратаковал. В итоге ничейный счет несмотря на множество удалений и с той и с другой стороны сохранился до 45 минуте матча. За пятнадцать минут до финальной сирены Евгений Бодров замкнул передачу из-за ворот и вывел «Северсталь» вперед – 2:1.

Хабаровский «Амур» уступил «Северстали» во втором матче Нового года со счетом 2:1. Фото ХК «Северсталь»

- После этого «тигры» заставили череповчан уйти в глухую оборону. То, что происходило в зоне Шугаева в последующие 7 минут, можно описать одним словом - бомбардировка. Но то броскам хабаровчан не хватало точности, то вратарь оказывался в нужное время и в нужном месте. Со второго рекламного тайм-аута “Северсталь” пришла в себя и принялась грамотно “убивать” время, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Хабаровский «Амур» уступил «Северстали» во втором матче Нового года со счетом 2:1. Фото ХК «Северсталь»

Даже замена вратаря на шестого полевого игрока не смогла переломить ход игры, хотя пару очень опасных моментов «Амур» создал. Тем не менее «Северсталь» оказалась сильнее и прежде всего как отметил на пресс-конференции Александр Гулявцев в желании победить.

Следующую игру «Амур» проведет в Москве со столичным «Динамо» уже 7 января.