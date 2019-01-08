Пластик - угроза для экосреды: Хабаровск откажется от одноразовых пакетов

Ученые утверждают, что целлофановые пакеты разлагаются около 400 лет, и все это время они продолжают загрязнять планету. К слову, об этом мы даже не задумываемся, когда приносим продукты домой в упаковке и просто ее выбрасываем в мусорное ведро. А ведь она должна быть правильно утилизирована. Между тем, хабаровчане решили встать на путь отказа от целлофановых пакетов. К слову, многие торговые сети уже предлагают более экологичную альтернативу. Об этом и не только говорили с председателем Хабаровского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Владимиром Сидоровым.

Пластик - угроза для экосреды: Хабаровск откажется от одноразовых пакетовФото: Сергей ПЯТКОВ