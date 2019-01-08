А мы продолжаем добрую традицию прошлого года и по четвергам зовем к нам в гости музыкантов. А 9 января 2020 года открыла музыкальный час Дарья Кибирева, участница краевых, городских и региональных конкурсов и фестивалей, руководитель детской вокально-эстрадной студии «Золотая нота» Центра Народной Культуры и досуга.

Дарья Кибирева в музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ