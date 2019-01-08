2020-01-09T05:05:58+03:00
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Дарья Кибирева в музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Прямой эфир 9 января на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Дарья Кибирева в музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Дарья Кибирева в музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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А мы продолжаем добрую традицию прошлого года и по четвергам зовем к нам в гости музыкантов. А 9 января 2020 года открыла музыкальный час Дарья Кибирева, участница краевых, городских и региональных конкурсов и фестивалей, руководитель детской вокально-эстрадной студии «Золотая нота» Центра Народной Культуры и досуга.

Дарья Кибирева в музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дарья Кибирева в музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дарья Кибирева 09_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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