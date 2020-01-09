Рыбой в Хабаровском крае займутся ученые большой амурской экспедиции

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии нацелились провести огромную работу на территории Хабаровского края и соседних регионов. В планах специалистов исследовать реку Амур, изучить в каких условиях приходится в нынешнее время выживать речным обитателям. Большая амурская научная экспедиция стартует в 2020 году в рамках программы развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах России. Реализовать ее собираются в период с 2020 по 2024 годы.

- Во время исследовательской работы ученые организуют пять экспедиций. В планах изучение Верхнеамурской акватории - река Амур от границы Амурской и Читинской областей до Хабаровска, Нижнеамурской - в русле реки Амур от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, Уссури-Ханкайской - в реке Уссури и озере Ханка. Также будет экспедиция в акваторию всего Амурского лимана, включая притоки, - прокомментировали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

ЗАЧЕМ НУЖНА БОЛЬШАЯ АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Сейчас ихтиологические исследования в бассейне Амура идут в режиме мониторинга. Такой подход позволяет оценивать запасы основных объектов промысла. Речь идет о тихоокеанских лососях, корюшке, пресноводных видах рыб. Данные мониторинга используют для прогнозирования состояния этих самых запасов водных биоресурсов.

Из-за климатических изменений и увеличения масштабов антропогенного воздействия не получается сделать полноценный анализ современного статуса экосистемы Амура, разработать прогноз ее изменений и рационально организовать рыбное хозяйство в бассейне реки. Под антропогенным воздействием понимают увеличение численности населения, проживающего по берегам рек бассейна Амура, развитие промышленности, сельского хозяйства и рыбного промысла, а также строительство ГЭС, незаконные промыслы, создание сети рыборазводных заводов. Усугубляет ситуацию трансграничный статус реки Амур.

Участники экспедиции будут комплексно изучать бассейн реки Амур ФОТО: Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Предполагается, что участники экспедиции будут комплексно изучать бассейн реки Амур. Они смогут вести аэросъемку с квадрокоптеров, выполнять дистанционную видеорегистрацию, гидроакустические съемки, радиометки и другие исследования. На основе полученных данных постараются оценить состояния кормовой базы речных обитателей и воздействие на окружающую среду различных проектов - строительство мостов, прокладка трубопроводов. В частности внимание уделят мониторингу потенциала нерестовых рек, площадей нерестилищ лососей. По итогу специалисты постараются усовершенствовать подходы к управлению запасами водных биологических ресурсов, развитию устойчивого рыболовства и организации эффективного рыбохозяйственного комплекса в бассейне Амура.

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