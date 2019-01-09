Невозвратные подарки: какие товары примут обратно хабаровские магазины

В преддверие Нового года хабаровчане скупали всё с прилавков магазинов, чтобы потом порадовать подарками своих близких. Но, вот кто-то из них потратил деньги зря. Товар просто оказался непригодным к использованию. Как вернуть покупку обратно в магазин и избежать конфликтной ситуации? Об этом и не только будет говорить в 9 утра с главным специалистом сектора по защите прав потребителей управления торговли питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска Алексеем Кондратьевым.

Невозвратные подарки: какие товары примут обратно хабаровские магазиныФото: Сергей ПЯТКОВ