Хабаровчане, пора на диету: Михаил Набержный расскажет о супчиках посленовогодних

В праздничные дни наши столы ломились от жаренной курицы, оливье, картошки по-французски. Согласитесь, не очень здоровая пища, но зато такая вкусная?! Теперь пора переходить на легкие блюда, пусть желудок немного отдохнет и пройдет разгрузку. Так как же вкусно поесть и главное полезно? Об этом и не только говорили с шеф-поваром Михаилом Набережным.

Хабаровчане, пора на диету: Михаил Набержный расскажет о супчиках посленовогоднихФото: Сергей ПЯТКОВ