Хабаровчане, пора на диету: Михаил Набержный расскажет о супчиках посленовогодних
Прямой эфир 10 января на частоте 88,3 FM
Хабаровчане, пора на диету: Михаил Набержный расскажет о супчиках посленовогоднихФото: Борис КОКУРИН
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В праздничные дни наши столы ломились от жаренной курицы, оливье, картошки по-французски. Согласитесь, не очень здоровая пища, но зато такая вкусная?! Теперь пора переходить на легкие блюда, пусть желудок немного отдохнет и пройдет разгрузку. Так как же вкусно поесть и главное полезно? Об этом и не только говорили с шеф-поваром Михаилом Набережным.
Хабаровчане, пора на диету: Михаил Набержный расскажет о супчиках посленовогоднихФото: Сергей ПЯТКОВ
Михаил Набережный
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ИСТОЧНИК KP.RU