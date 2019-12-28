В Хабаровском крае открыт сезон бытовых пожаров

За минувшие сутки в Хабаровском крае было ликвидировано 15 пожаров, из них в жилом секторе – шесть, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

По информации спасателей, основные причины бытовых пожаров традиционны для этого времени года. Если говорить в общем, то это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации отопительных приборов. В домах без центрального отопления жильцы оставляют включенными на всю ночь обогреватели и электроплитки. Ветхая электропроводка в какой-то момент не выдерживает нагрузки и хорошо, если этот момент наступает, когда люди еще не спят.

Сжигание мусора с несоблюдением техники безопасности и неосторожность при курении – еще две распространенные причины. Спасатели напоминают, что правила обращения с огнем не взяты с потолка, а основаны на печальном, зачастую трагическом опыте. А не за горами Новый год и долгие каникулы с обильными застольями, притупляющими инстинкт самосохранения. Как вариант, установите пожарную сигнализацию, она не будет лишней и в городской квартире. Если в семье есть маленькие дети, постарайтесь не оставлять их без присмотра, даже ненадолго. Бывает достаточно даже получаса, чтобы свершилось непоправимое, как, например, в начале 2019 года в селе Бриакан, где в огне погибли трое детей, пока мама отлучалась в магазин.

Зазубрите сами и помогите выучить детям и пожилым родственникам телефоны пожарной охраны – 101 или 112. Покидая жилье на продолжительное время, оставьте у друзей или соседей свои контакты и запасной ключ – выбитая дверь не только дополнительные расходы, но и упущенное время, которое при тушении пожаров драгоценно. Надежнее всего рубануть рубильник, полностью отключив электроэнергию в жилье. Правда, придется переложить куда-то продукты из холодильника. Но, согласитесь, лучше испортить кусок мяса, чем весь дом.

Да, мы все знаем эти правила, понимаем как может быть опасен огонь, газ, электричество. Но почему тогда горят дома? Пожелаем всем нам Нового года без происшествий, а пожарным – сухих рукавов!