«СКА-Нефтяник» – «Динамо-Казань», 28 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

Пока «СКА-Нефтянику» удается идти без поражений, сегодня в арене «Ерофей» новый соперник – казанское «Динамо». И это последний матч хабаровских «армейцев» в этом году.

Видео-трансляция матча СКА-Нефтяник Динамо-Казань .

О СОПЕРНИКЕ

Клуб «Динамо-Казань» был основан в 1927 году. В разное время команда носила названия «Динамо» и «Ракета». А с 2008 года обрела свое нынешнее наименование – «Динамо-Казань». Клубные цвета: бело-голубые.

Клуб из Татарстана был чемпионом России в 2011году, серебряным призером в 2012, Бронзовым в 2009, 2013, 2014 годах. Финалист чемпионата 2012 года. Обладатель Кубка России в 2009 и 2013 году, Чемпионского кубка 2009году, Кубка мира 2010году. Естественно, амбиции у луба очень высокие и в Казани постоянно совершенствуют команду чтобы опять выйти в топ Российского хоккея с мячом.

- Ныне руководство «Динамо» связывает свои надежды с Ильясом Хандаевым, возглавившим команду в октябре прошлого года. Дебют молодого наставника получился далеко не худшим, как это часто случается у начинающих специалистов. Динамовцы, которые за год до того показали только 12-й результат из 14-ти команд, уверенно пробились в число участников «плей-офф» (7-е место в «регулярке»), оставив позади соперников из Кемерово, и совсем немного отстав от будущего бронзового призера «Уральского трубника». Судя потому, какое упорное сопротивление команда из столицы Татарстана оказала московским одноклубникам в четвертьфинальной серии (4:2, 2:12, 1:5), свой потенциал динамовцы в прошлом сезоне раскрыли не полностью. Исходя из этого, в преддверие нового сезона амбиции казанцев значительно возросли, - комментируют в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Перед началом сезоне из клуба ушли несколько приезжих игроков, руководство команды сделало ставку на своих хоккеистов.

- В команду влились опытнейший полузащитник, неоднократный чемпион мира Дмитрий Савельев, а также еще один игрок середины поля, хорошо знакомый хабаровским болельщикам, Евгений Корев. Последний, тем самым, пополнил ряды хабаровской «диаспоры», которую к тому моменту уже составляли вратарь В. Яшин, защитник М. Рязанов и полузащитник М. Тюко, - отмечают в хабаровском клубе.

Тем не менее старт сезона 2019/20 годов для «Динамо-Казань» получился не очень выдающимся, но в руководстве команды к этому относятся спокойно полагая что цыплят по осени считают.

- В отсутствие необходимых условий для тренировочного процесса в Казани, ожидать от команды высоких результатов на осеннем этапе подготовки не приходилось (забегая вперед, отметим, что по этой же причине первые домашние матчи чемпионата страны динамовцам пришлось проводить на нейтральном поле). Но, даже в этих условиях казанцы строили далеко идущие планы, нисколько не скрывая своих амбиций поднять прошлогоднюю планку еще выше. Однако в самый канун старта в чемпионате задачи перед «Динамо» были серьезно скорректированы. Если изначально попечители клуба видели команду в первой четверке, то затем задачи стали гораздо скромнее – попадание в «плей-офф». Впрочем, зная характер наставника «Динамо», можно смело предполагать, что почивать на лаврах, уверенно занимающие место в зоне «плей-офф», казанцы не будут. Динамовцы уверенно набирают очки в матчах с соперниками из нижней части турнирной таблицы, не забывая оказывать серьезное сопротивление фаворитам. Казанцы смело экспериментируют с составом, что позволяет им наигрывать вчерашних дублеров, - считают специалисты.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: 27 Яшин Виктор, 85 Темников Александр, 97 Абдуллин Тимур.

Защитники: 3 Пасечник Данил (дозаявлен 18.11.2019), 4 Самигуллин Данияр, 17 Лысов Александр (дозаявлен 18.11.2019), 22 Рязанов Максим, 23 Платонов Артём, 66 Батманов Игорь, 96 Матвеев Игорь (дозаявлен 11.12.2019).

Полузащитники: 6 Бубнов Антон, 14 Артюшин Денис, 19 Савельев Дмитрий, 24 Корев Евгений, 26 Рязанов Олег, 29 Дашков Егор, 70 Хрустов Денис, 71 Козулин Роман, 72 Григорьев Илья, 77 Неронов Евгений, 79 Тюко Михаил, 86 Макаров Макар (дозаявлен 11.12.2019), 89 Веселов Алексей, 99 Веселов Владислав

Нападающие: 9 Обухов Сергей, 21 Ларионов Игорь, 80 Муницын Дмитрий (дозаявлен 11.12.2019), 91 Ибрагимов Рамиль.

Игроки в составе «Динамо» с опытом выступления за «СКА-Нефтяник»: В. Яшин, М. Тюко, М. Рязанов, Е. Корев.

Игроки в составе «СКА-Нефтяник» с опытом выступления за «Динамо»: нет

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

Последние матчи соперников.

27.02.2019. «Динамо» - «СКА-Нефтяник» - 2:4. Казань. Чемпионат России (предварительный этап)

22.11.2018. «СКА-Нефтяник» - «Динамо» - 11:1. Хабаровск. Чемпионат России (предварительный этап)

17.02.2018. «Динамо» - «СКА-Нефтяник» - 3:8. Казань. Чемпионат России (предварительный этап)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

«СКА-Нефтяник» идет в чемпионате страны без поражений и вытягивает даже самые сложные для себя матчи, нет оснований полагать что сейчас эта ситуация изменится. Тем не менее казанское «Динамо» будет бороться за очки и скорее всего даст бой хабаровскому клубу.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Динамо-Казань» с 10:00 по московскому времени (17:00 по времени Хабаровска).