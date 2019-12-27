2019-12-27T08:33:36+03:00
Общество

Хабаровские таксисты установили новогодний ценник

Стоимость поездок начала расти еще с середины этой недели, пиковых показателей она традиционно достигнет в ночь на 1 января
Ксения ТУРТЫГИНАОльга КИВА
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Хабаровские таксисты установили новогодний ценникХабаровские таксисты установили новогодний ценникФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хабаровск готовится к новогодним праздникам и заодно к повышению цен на услуги такси. Традиционно перевозчики в преддверии праздника увеличивают стоимость своих услуг. Редакция «КП» выяснила, как будут обстоять дела в этом году.

- Некоторые местные организации, предоставляющие услуги такси, не планируют менять тарифную политику. Часть перевозчиков, как и агрегаторы, то есть компании-посредники, которые собирают заказы клиентов и передают их водителям, собираются незначительно увеличить стоимость. Конечная цена будет зависеть от спроса, - рассказал Александр Садков, руководитель Дальневосточной ассоциации такси. - Изменения цен клиенты заметят, начиная примерно с 29 декабря 2019 года. После 1 января 2020 года стоимость услуг будет такой же, как до праздников.

Впрочем, изменение в расценках можно было почувствовать уже с 25 декабря: стоимость поездок по центру у одного из популярных бюджетных агрегаторов поднялась примерно на десять процентов. Кроме того, иной раз водители хитрят, вынуждая клиентов платить больше.

- У меня последнее время возникает ощущение, будто водители между собой договариваются. В приложениях различных агрегаторов есть кнопочка «Поднять цену» - мотивация для водителей быстрее взять именно твой заказ, - поделился Сергей, хабаровчанин, частый клиент такси. – Перед часом пик лично мне приходится долго ждать машину, минут по 20-30 никого не назначают. Но стоит поднять цену, сразу же заказ хватают. Получается, свободные автомобили есть!

Водителей понять можно: в конкурентной борьбе диспетчерские фирмы устанавливают тарифы на грани рентабельности, а бензин дорожает, запчасти опять же - недешевые, а еще семья есть-пить просит. У клиентов - та же ситуация: ехать надо, но и сэкономить хочется, зарплаты не растут так быстро, как цены на все.

Подъем цен в предпраздничные дни и новогоднюю ночь происходит по несколько другим причинам. Водители хотят отметить Новый год с семьей, им тоже нужно съездить за покупками и поставить елку. Поэтому работников в этот период обычно не хватает. При этом растет нагрузка на единицу транспорта – горожане активно ездят за покупками, готовясь накрыть новогодний стол (вот тут, кстати, «КП» - Хабаровск» подготовила для вас варианты меню – от «эконом» до «бизнеса»). Радует одно: скоро суета закончится, загруженность дорог и цены на такси упадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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