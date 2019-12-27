Совет банкиров: храните деньги в рублях
Слушайте эфир от 27 декабря 2019 года на 88,3 FM
Совет банкиров: храните деньги в рубляхФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:
Считаем деньги. Их количество поможет нам весело провести праздники и чувствовать себя спокойно после них. Видение финансовой сферы специалистами мы обсуждали в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск"с заместителем управляющего отделением Хабаровск Дальневосточного главного управления Банка России Натальей Вьюгиной.
Совет банкиров: храните деньги в рубляхФото: Сергей ПЯТКОВ
эксперт 27_12_2019
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU