2019-12-27T08:43:37+03:00
Хабаровский эксперт

Совет банкиров: храните деньги в рублях

Слушайте эфир от 27 декабря 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
Поделиться:
Совет банкиров: храните деньги в рубляхСовет банкиров: храните деньги в рубляхФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

Считаем деньги. Их количество поможет нам весело провести праздники и чувствовать себя спокойно после них. Видение финансовой сферы специалистами мы обсуждали в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск"с заместителем управляющего отделением Хабаровск Дальневосточного главного управления Банка России Натальей Вьюгиной.

Совет банкиров: храните деньги в рублях Фото: Сергей ПЯТКОВ

Совет банкиров: храните деньги в рубляхФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 27_12_2019

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Жители на севере Хабаровского края увидели солнечное затмение, но не разглядели Юпитер
На Новый год в Хабаровский край придет снежный циклон
Губернатор Хабаровского края исполнит мечту подростка с Камчатки
Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки в доходах
В Хабаровске поджигатель машины попал кадр в момент преступления
В Хабаровском крае подтвердили первые случаи гриппа у детей
В Хабаровском крае любители подледного лова не заметили, как рядом умирал пожилой рыбак
Несовершеннолетних из СИЗО в Хабаровске поздравили с Новым годом и Рождеством
Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк
В Биробиджане проверили, в каких условиях встречают Новый год дети из неблагополучных семей
В Комсомольске осудили икорного перекупщика
Начальником полиции УМВД России по Хабаровскому краю стал Андрей Вырвич
В Хабаровском крае построят комплекс для перевалки газа из Восточной Сибири в страны Азии
«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людей