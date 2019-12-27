Совет банкиров: храните деньги в рублях

Считаем деньги. Их количество поможет нам весело провести праздники и чувствовать себя спокойно после них. Видение финансовой сферы специалистами мы обсуждали в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск"с заместителем управляющего отделением Хабаровск Дальневосточного главного управления Банка России Натальей Вьюгиной.

Совет банкиров: храните деньги в рубляхФото: Сергей ПЯТКОВ