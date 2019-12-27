«Амур» – «Автомобилист», 27 декабря 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

«Амур» одержал две подряд победы над минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Обе они показали, что у хабаровской команды есть не только воля к победе, но и необходимые кондиции, чтобы этой победы добиться. Чего только стоил матч с минчанами, когда «Амур», проигрывая по ходу встречи 0:3, сумел не только отыграться, но и победить в основное время. Игра с «Торпедо» тоже показательна: за весь матч «самая забивающая команда лиги» так и не смогла распечатать ворота «тигров». Сейчас новая битва, на этот раз матч-реванш с «Автомобилистом», которому не так давно в Екатеринбурге «Амур» уступил со счетом 3:0.

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Автомобилист» был основан в 2006 году в Екатеринбурге. Наивысшим достижением команды стал выход во второй раунд Кубка Гагарина. Главным тренером «Автомобилиста» сейчас является бывший тренер «Амура» Андрей Мартемьянов, которому постепенно удается вытаскивать свою команду из кризиса, понемногу перестраивая ее.

- «Автомобилист» стал менее монолитным – очень сильно страдает защита, в которой не хватает ярких личностей. Да, есть Никита Трямкин, но он проводит далеко не лучший сезон, а самая приличная новость про него – «Ванкувер» все еще рассчитывает вернуть здоровяка в НХЛ. В атаке все еще полнейший порядок – лучшее большинство лиги, Павел Дацюк, который все еще творит магию, и пара новичков из АХЛ, которые быстро усвоили модель игры. «Автомобилист», несмотря на все проблемы, видится крайне неприятным соперником - исход матча придется решать за счет незаметных мелочей, мотивации и щепотки везения. На бумаге уральцы просто сильнее, - отметили в пресс-службе хабаровского «Амура».

То, что «Автомобилист» непрост, было невооруженным взглядом заметно 17 декабря, когда «Амур», несмотря на все свое желание, так и не сумел забить ни одной шайбы в ворота екатеринбуржцев. Те, в свою очередь, трижды забили хабаровчанам, триумфально выиграв встречу. Как будет складываться ситуация сейчас - предсказать сложно, но «Амур» изо всех сил постарается добыть в этой встрече хотя бы одно очко.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Исаев Михаил 0, Коварж Якуб 21, Фомин Леонид 80.

Защитники: Батыршин Рафаэль 8, Березин Максим 5, Бодров Денис 33, Валитов Даниил 91, Василевский Алексей А. 93, Гуркин Ефим 67, Стасенко Николай 55, Трямкин Никита 88.

Нападающие: Гареев Артём 60, Голышев Анатолий 15, Дацюк Павел 13, Доус Найджел 9, Ивашов Роман 92, Литовченко Вячеслав 51, Мозер Евгений 61, Мэйсек Брукс 17, Обидин Андрей 58, Овчинников Илья 56, Плэтт Джефф 16, Попов Виталий 25, Секстон Дэн 11, Холланд Питер 22, Хрипунов Степан 31.

Травмированы: защитник Мамкин Михаил 23, нападающий Белоусов Георгий 18 и нападающий Кучерявенко Александр 42.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В КХЛ хабаровский «Амур» и екатеринбуржский «Автомобилист» очно встречались 25 раз. Десять раз «Амур» одерживал победу, самая крупная из них была со счетом 5:1.

Матчи в прошлом сезоне:

07.12.2018 «Автомобилист» - «Амур» 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3)

05.10.2018 «Амур» - «Автомобилист» 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом в этом матче является «Автомобилист» - их недавняя встреча с «Амуром» это показала достаточно явно, впрочем, стоит учитывать, что тогда хабаровчане на время остались без своего главного тренера. Сейчас Александр Гулявцев опять на тренерском мостике, откуда весьма эффективно пришпоривает «тигров». Недавние два матча с минским «Динамо» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода это наглядно показали. Так что ждем от этой игры сюрпризов.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Автомобилист» с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).