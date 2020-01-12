Жителей Хабаровского края втянут в новую налоговую задачку, связанную с лекарствами

С наступлением 2020 года изменились правила предоставления налогового вычета за покупку медикаментов в Хабаровском крае и в России в целом. Ранее вернуть 13 процентов можно было только за лекарства, которые входили в перечь, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации. Теперь же это ограничение сняли, вычет представляют за покупку любых медикаментов, которые выписал врач.

Как отметил Александр Петров, член комитета Государственной думы по охране здоровья, этот своего рода «новогодний подарок» представляет собой очередную финансовую модель лекарственного возмещения. Это будет новая система. Чтобы отработать ее, сейчас стараются втянуть в эту задачку всех.

СКОЛЬКО МОЖНО ВЕРНУТЬ И КАК ОФОРМИТЬ

Максимальная сумма расходов для расчета вычета составляет 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно будет до 15 тысяч 600 рублей: 120 000х13%. К слову, если в семье двое работают, то сумма вычета увеличивается в два раза и составляет 31 тысячу 200 рублей. Получить его можно и в том случае, если официально не трудоустроены, но есть доход от сдачи в аренду квартиры или продажи имущества, за которое уплатили НДФЛ.

- Оформить возврат можно двумя способами. Первый - в конце года подать декларацию 3-НДФЛ, а потом предоставить чеки из аптеки и рецепты врача. Второй - оформить вычет у работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах. Отметим, что рецепт может выписать врач государственной или частной клиники, а также доктор, работающий в частном кабинете. Основное условие - наличие лицензии на медицинскую деятельность, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Возместить расходы на лекарства можно не только покупая препараты для себя, но и для своих близких – родителей, детей, супругов. В этом случае надо будет подтвердить родство - предъявить свидетельство о рождении свое или ребенка, свидетельство о браке.