В выездном турне нового года «Амур» продолжает терять очки. Этот выезд и обещал быть нелегким, если посмотреть, с кем пришлось играть «тиграм». Это «Локомотив», «Северсталь», и московское «Динамо» - не самые слабые команды в лиге. Теперь еще один проблемный соперник – «Металлург», хотя если вспомнить предыдущее противостояние с «магниткой», то тогда у хабаровчан получилось удивить команду из Магнитогорска. Надеялись, что и в этот раз получится.

Хабаровский «Амур» уступил «Металлургу» в последней игре выездного тура со счетом 4:3. Фото: ХК «Металлург»

Но первые два периода для хабаровской команды получились провальными. На 7 минуте счет открывает Богдан Потехин, на 24 минуте, воспользовавшись численным преимуществом (Горшкову пришлось покинуть площадку, отбывая командный штраф за нарушение численного состава), отрыв увеличивает Деннис Расмуссен. На 36 минуте удачный рикошет Потехина приносит «Металлургу» третье очко, и уже в самом конце второго периода еще один рикошет, добитый в ворота Лангхамера Андреем Нестрашилом, делает счет разгромным – 4:0.

Хабаровский «Амур» уступил «Металлургу» в последней игре выездного тура со счетом 4:3. Фото: ХК «Металлург»

Казалось – все, финита ля комедия. Но, как обычно и бывает у хабаровчан, «Амур» собрался с духом и показал настоящий дальневосточный характер. На 41 минуте Потехин за задержку соперника клюшкой уходит на скамейку штрафников, Амур остается в большинстве, и Горшков, получив великолепный пас, бросает, не задумываясь, по воротам хозяев и забивает 4:1. На 52 минуте Павел Турбин, получив шайбу от Зогорна, бьет в девятку – 4:2. На 57 минуте свой, причем весьма неочевидный, момент реализует Даниил Файзулин – 4:3. Сравнять счет и выйти в овертайм «Амуру» банально не позволило время.

Хабаровский «Амур» уступил «Металлургу» в последней игре выездного тура со счетом 4:3. Фото: ХК «Металлург»

- Мы два раза в этом сезоне отыгрывались. В этот раз немного не получилось, хотя было близко, но чуть времени не хватило. Что случилось в третьем периоде? Вообще, в таких играх надо начинать сразу, с первых минут, а не в третьем. Будем работать над этим. Но когда мы проигрываем в счете, для нас заключительные отрезки складываются очень хорошо. Впереди – домашняя серия, отступать некуда. Задача: набирать очки и попадать в плей-офф, - отметил после игры Александр Горшков, нападающий ХК «Амур».

Илья Воробьёв: Мы очень рано поверили в успех этого мероприятия.Илья Воробьёв, главный тренер Металлурга : У нас два периода были хорошими, а потом мы очень рано поверили в успех этого мероприятия. Игра состоит из 60 минут, поэтому был сейчас серьезный разговор после третьего периода. Играть надо весь матч. Сегодня нельзя не отметить второе звено, хорошие шайбы забили. Это сыгранность проявляется? Они забили, они и пропустили. Тут есть сыгранность в атаке, но ведь сейчас нет хоккея в одну сторону. Тут в две стороны надо играть. Александр Гулявцев, главный тренер Амура : Металлург с победой. Сегодня матч все видели, я могу занести в актив только третий период. Четвертая игра на выезде и в третьем периоде у нас появились силы. Может быть и странно, но, тем не менее, два периода мы ничего не могли сделать, было очень много брака в передачах, проигрывали мелкую, но очень важную борьбу у борта, за шайбу. Ну и плюс удаления. Исполнители в Металлурге есть, и были. Здесь удаления не в нашу пользу. Но повторюсь в третьем периоде мы не развалились, попросили ребят постараться забить быстрый гол, что и получилось. Единственное большинство мы реализовали. Потом, не знаю, может уже просто терять нечего было, и стали играть как надо, держать борьбу, бросать, идти на ворота. Может быть, немного и не хватило. За третий период команду хочу поблагодарить, за то, что проявили характер и бились до конца. Насколько давит то, что команде хочется побороться за восьмерку, и в то же время такой сложный график. Вы знаете, я наоборот стараюсь не нагнетать обстановку в этом плане. У нас не такой состав и длинная скамейка, чтобы напрягать ребят. У нас одни и те же работают, график тяжелый, нужно давать восстанавливаться. Прошу всегда ребят, чтобы не думали об этом. Просто чтобы выходили каждый матч и пластались, а там как кривая выведет. Цепляться? Да, шансы есть. Тут была хорошая победная серия, сейчас, к сожалению, выезд нулевой. Будем цепляться. Отдохнем, восстановимся, будем готовиться к матчам. У нашей команды это не проявление какого-то определенного мастерства, а проявление характера, борьбы. Так наша команда может выигрывать. Это ни в коем случае не унижает игроков, для тренера его команда всегда самая лучшая, они такие для меня и есть. Я в них верю. Только за счет работы и характера мы что-то сможем добиться.

Этой игрой «Амур» завершает выездную серию и отправляется в Хабаровск. Следующий матч «тигры» проведут на льду «Платинум Арены» уже 13 января, соперником «Амура» станет омский «Авангард».