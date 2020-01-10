Вы задержаны: на что имеет право охрана в торговых центрах Хабаровска

В последнее время участились случаи, в том числе и в Хабаровске, когда охрана торговых центров или магазинов, закрывает покупателей в отдельных комнатах и требуют показать содержимое сумки. Имеет ли право сотрудник удерживать силой человека и лезть в чужие вещи, а также как себе вести в конфликтной ситуации невинному гражданину. Об этом и не только говорили с заместителем начальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю, полковником полиции Александром Федоровым.

Александр Федоров, замначальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю, полковник полицииФото: Сергей ПЯТКОВ