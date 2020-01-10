2020-01-10T12:03:05+03:00
Политика

Министр образования и науки Хабаровского края покидает свой пост

По неофициальной информации, свою деятельность Алла Кузнецова продолжит в Москве
Евгения МОЛОТОВА
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Должность министра образования и науки Алла Кузнецова занимала с февраля 2014 года.Должность министра образования и науки Алла Кузнецова занимала с февраля 2014 года.Фото: Борис КОКУРИН
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Причины своего ухода Алла Кузнецова не афиширует. Однако в СМИ появилась информация о том, что свою дальнейшую карьеру она продолжит в Москве. Будет ли это государственная служба, или же свою дальнейшую деятельность Алла Геннадьевна видит на ниве науки, сказать трудно. Сама министр со вчерашнего дня находится в отпуске и для комментариев недоступна. Однако в краевом правительстве сообщение об отставке Аллы Кузнецовой подтвердили.

- Временно исполнять обязанности министра образования и науки Хабаровского края будет заместитель Виктория Хлебникова, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Вакантная должность будет занята после согласования кандидатуры с губернатором, Рособрнадзором и федеральным министерством просвещения.

Слухи о возможной отставке Аллы Геннадьевны ходили еще в конце прошлого года. Поводом для них стал скандал с системой школьного питания. Оказалось, что в Хабаровском крае не хватает средств для того, чтобы обеспечить обедами всех нуждающихся школьников из льготных категорий. Ситуация вызвала недовольство не только краевых парламентариев, но и главы региона. Еще в ноябре Сергей Фургал дал поручение «разобраться с этим вопросом».

СПРАВКА «КП»

Алла Геннадьевна Кузнецова, доктор педагогических наук.

Родилась 20 декабря 1961 года в Хабаровске. Выпускница Хабаровского педагогического института, преподаватель химии и биологии. Педагог с большим опытом работы в школе. Возглавляла кафедру в Хабаровском краевом институте переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

С 2001 по 2013 годы - ректор краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования».

Должность министра образования и науки занимала с февраля 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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