2020-01-10T13:30:31+03:00
Общество

В Хабаровском крае волонтеры из «Полиметалла» подарили детям «Мандариновую» сказку

О том, как исполняются детские мечты
Евгения МОЛОТОВА
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Благодарные дети пели гостям песни, рассказывали стихи. Фото:Алексей СуворовБлагодарные дети пели гостям песни, рассказывали стихи. Фото:Алексей Суворов
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В декабре на елках в офисах предприятий «Полиметалла» появились открытки в виде мандаринок с портретами детей и их просьбами к Деду Морозу. Одна открытка - одно новогоднее желание. Мечты детей предстояло исполнить добровольцам-сотрудникам компании, решившим принять участие в благотворительной акции «Мандарин».

Она проходила в Хабаровском крае уже в пятый раз. Исполнено более 130 детских новогодних желаний: в канун праздника Дед Мороз доставил подарки в Амурск, Владивосток, Охотск, село имени Полины Осипенко и Хабаровск.

ОХОТА ЗА «МАНДАРИНКАМИ»

В Амурске, где работают амурский филиал «Полиметалла» и Амурский гидрометаллургичесткий комбинат, на елках развесили 33 «мандаринки». Кто-то просил аргамак, футбольный мяч, настольную игру, а кому-то хотелось под елку большого плюшевого медведя. Определить, чьи портреты появятся на «мандаринках», помогли в амурском Центре социальной помощи семьи и детям.

Как рассказала директор центра Татьяна Цапкова, для того чтобы понять, о чем дети мечтают, нужно просто доверительно с ними поговорить.

- Так и произошло у нас. Мандаринки у всех индивидуальные, на них есть фотографии, на них есть мечты. И каждый из сотрудников «Полиметалла» выбирал любого понравившегося ему ребенка по индивидуальным характеристикам, либо по мечте, которая близка самому человеку, который будет исполнять его желание, - пояснила она.

- Подарки готовили как конкретные люди, так и целые отделы, - рассказывает экономист по труду амурского филиала «Полиметалл УК» Екатерина Трегубова. - Многие подошли к этому творчески: не только купили то, что просили дети, но и старались добавить что-то от себя, чтобы больше доставить радости детям.

В этом году желающих участвовать в акции оказалось значительно больше, чем самих просьб о подарках: открытки исчезли с елок за какие-то полчаса. В амурском филиале решили своих «тайных сант» не сдерживать. Было собрано дополнительно еще 169 подарков - краски, настольные игры, машинки и мягкие игрушки. Их в последнюю пятницу года передали в местный приют, где сегодня живут 15 детей.

В хабаровском офисе «Полиметалла» новогоднюю елку украсили 28 открыток. И здесь желающих оказалось столько, что 29-ю «мандаринку» пришлось «дозаказывать».

- Мы с моими коллегами и в прошлом году принимали участие в акции, и в этом планировали. Но «мандаринки» так быстро разобрали, и нам ничего не досталось. Так что пришлось просить организаторов подобрать нам подопечного дополнительно, - рассказывает начальник центральной аналитической лаборатории Хабаровского филиала Татьяна Перелыгина.

В исполнении новогодней мечты Руслана приняли участие все сотрудники аналитической лаборатории, но настоящим чудом стало появление Деда Мороза. Фото: Алексей Суворов

В исполнении новогодней мечты Руслана приняли участие все сотрудники аналитической лаборатории, но настоящим чудом стало появление Деда Мороза. Фото: Алексей Суворов

В краевой столице героев с «мандаринок» искали с помощью автономной некоммерческой организации «Чужих детей не бывает». В поле зрения ее сотрудников оказалась семья пятилетнего Руслана Мурзина. В жизнь мальчика и его мамы незадолго до новогодних праздников пришла беда: сгорел дом вместе со всем имуществом. Сгорели и вещи, и любимые игрушки мальчика. В исполнении новогодней мечты Руслана приняли участие все сотрудники аналитической лаборатории. Вместе они не только купили мальчику желанный подарок - гоночный трек, но и самокат, а еще собрали три пакета теплых вещей.

НОВОГОДНЯЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Ко многим детям с открыток даже Дед Мороз пришел «полиметальский». Лев Сидоркин год работает слесарем-ремонтником технического оборудования на Амурском гидрометаллургическом комбинате и первый год участвует в акции. Человек он творческий, ранее занимался в цирковой студии.

Именно Льву выпало с мешком подарков 30 декабря отправиться в гости к детям в Амурске.

- Не все могут позволить новогодние подарки, - говорит он. - Ситуации в семьях разные: бывает, родители тратят деньги на лечение своих детей. О себе могу сказать, что отвел душу, я кому-то помог, и на душе спокойно и приятно.

Лев Сидоркин год работает на АГМК и впервые участвует в акции. Сразу в роли главного новогоднего волшебника. Фото: Алексей Суворов

Лев Сидоркин год работает на АГМК и впервые участвует в акции. Сразу в роли главного новогоднего волшебника. Фото: Алексей Суворов

25 и 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка развозили подарки по хабаровским адресам. В краевой столице их ждала встреча с Дедом Морозом со стажем. Денис Шуляков, заместитель начальника отдела персонала предприятия «Светлое», уже не первый год в качестве волонтера поздравляет детей. А в роли его сказочной внучки в этом году выступила его коллега - логист Лилия Мильцева.

- У каждого ребенка должен быть праздник, - убеждена Снегурочка. - И задача взрослых в том, чтобы этот праздник организовать!

Сказочный дуэт побывал в селе Мирное и микрорайоне Южный. На улице Калараша порадовали двенадцатилетнего Алешу Щербаева, получившего «Бэйблэд берст».

- Огромное спасибо за подарок, - поблагодарила мама мальчика, Татьяна. - Сын давно мечтал о такой настольной игре, очень рад подарку!

На Матвеевском шоссе поздравляли с Новым годом четырехлетнюю Софью. Девочка попросила в подарок одного из героев мультфильма «Щенячий патруль», а получила целый набор, что привело малышку в восторг.

- Это очень трогательный момент, - делится впечатлениями Денис Шуляков. - Когда смотришь, как меняется лицо маленького человека, увидевшего исполнение собственной мечты, сам испытываешь большое волнение и радость. Ради этих минут стоит жить.

25 декабря сотрудники «Светлого» Денис Шуляков и Лилия Мильцева отправились с подарками для детей с «мандаринок». Фото: Алексей Суворов

25 декабря сотрудники «Светлого» Денис Шуляков и Лилия Мильцева отправились с подарками для детей с «мандаринок». Фото: Алексей Суворов

Подарок, подготовленный начальником отдела кадров предприятия «Светлое» Русланом Фаезовым, отправился в Охотский район 13-летней Виолетте. Девочка хотела получить на Новый год блинницу.

- Взяли «мандаринку», потому что была необычная просьба, - говорит Руслан Фаезов. - Виолетта видела в каком-то фильме блинницу, работающую по принципу электрочайника. Надеюсь, что ей понравилось. Если честно, я теперь тоже захотел такую блинницу.

А «мандаринка» Марины Дровалевой из района Полины Осипенко, которая хотела под елку «недорогой телефон для связи с бабушкой», досталась службе маркшейдера предприятия «Ресурсы Албазино», разрабатывающего золоторудное месторождение в районе имени Полины Осипенко. Там посидели, подумали и решили, что девочка растет и ей будет полезнее не просто телефон, а смартфон. К нему купили чехол, защитное стекло, симкарту, которую пополнили деньгами.

- Надеемся, Марина осталась довольна подарком, - говорит главный маркшейдер «Ресурсов Албазино» Артур Матвеев.

«Смотри, кто к нам пришёл!» Фото: Алексей Суворов

«Смотри, кто к нам пришёл!» Фото: Алексей Суворов

Конечно, дарителям хотелось лично поздравить девочку с Новым годом, но между производственным участком и местом жительства Марины не одна сотня километров. Поэтому в Охотском районе и районе имени Полины Осипенко роль Снегурочек и Дедов Морозов взяли на себя сотрудники муниципальных социальных служб и представители местных администраций.

В СТИЛЕ ГО

Всего к новому году на елках предприятий «Полиметалла» в Хабаровском крае и Владивостоке появились 134 «мандаринки». Сотрудники компании из Приморья традиционно «мандариновую» акцию проводят во владивостокском детском доме №2. В этом году они объединили силы с игроками Го: 48 воспитанникам вручили подарки, а также провели для 30 старших ребят мастер-классе по Го. Это выглядело символично, ведь компания «Полиметалл» является партнером во всех мероприятиях Чемпионата мира по Го, который с 28 мая по 4 июня примет столица Приморья. Детскому дому подарили наборы Го, а также учебники и буклеты, по которым можно дальше оттачивать мастерство в этой игре.

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