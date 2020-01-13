2020-01-14T06:41:46+03:00
Это - Хабаровск!

Праздники отгуляли, пора и поработать: как хабаровчанам настроить себя на трудовые будни

Прямой эфир 14 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА
Поделиться:
Праздники отгуляли, пора и поработать: как хабаровчанам настроить себя на трудовые будниПраздники отгуляли, пора и поработать: как хабаровчанам настроить себя на трудовые будниФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

И как же сложно снова выходить на работу после длинных праздничных выходных. Будто из под палки заставляешь себя вставать в семь утра и потом еще целых восемь своих драгоценных часов тратить на труд. Но, увы, под лежачий камень зарплата не течет. Как настроить себя на рабочие будни и избежать перенапряжений. Об этом и не только говорили с бизнес-тренером, психологом Ольгой Палехой.

Праздники отгуляли, пора и поработать: как хабаровчанам настроить себя на трудовые будни Фото: Сергей ПЯТКОВ

Праздники отгуляли, пора и поработать: как хабаровчанам настроить себя на трудовые будниФото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Палеха 14_01_2020

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровске у пяти скверов появится новое оформление
Под Хабаровском сгорела птицефабрика
На соцпомощь в Хабаровском крае потратят 15 миллиардов рублей
Рыбак в Хабаровском крае наловил проблем на один год условно
Новогодние елки в Хабаровске соберут на Амурском бульваре
В Комсомольске пройдет прямая линия с краевым министерством соцзащиты
«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер
В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденными
В Хабаровском крае хозяин квартиры у себя дома оказался легкой добычей разбойника
В Хабаровском крае открыли переправу «Амурск – Вознесенское»
В Хабаровском крае пожилых людей будут бесплатно возить на медобследования на спецмашинах
Новую версию «Биометрии» запустил хабаровский филиал компании «Ростелеком»
«Мишкопад» в Хабаровске собрал почти 900 мягких игрушек для детей
Первый состав с новым тепловозом доставил груз на станцию «Волочаевка-2» из Комсомольска
В Хабаровске нашли нового руководителя управления дорог и внешнего благоустройства
В Хабаровском крае после Нового года «черный» дровосек пришел в полицию сдаваться
Биробиджанцу придется жить с вернувшейся женой по решению суда
Чиновника с выдуманным высшим образованием уволили в Еврейской автономии
В Хабаровске осудили любительницу воровать у пенсионеров
В трех районах Хабаровска ночью внезапно отключили отопление и горячую воду
На улице Шелеста в Хабаровске сделают четыре полосы и освещение
Сельчанка в ЕАО отчаянно спасала неведомые 14 тысяч рублей, потеряв реальные деньги
Погода в Хабаровске на 14 января 2020 года: днем до -14, без осадков
Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя
За бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структуры
Почти полсотни дольщиков вселятся в многострадальный «Кленовый квартал» под Хабаровском
Кошмар на Воронежской: иномарка разбилась «в хлам» об автобусы и большегруз
Россельхозбанк готов предложить хабаровчанам сниженные ставки по сельской ипотеке