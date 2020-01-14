Много рыбы не заберешь: хабаровчан ждут новые правила рыболовства

С 1 января этого года закон «О любительском рыболовстве» претерпел изменения. Плату на водоемах отменили, зато рыбы теперь домой много не унесешь - объем улова сократили. Более того, ввели ограничения на орудия лова, а еще сети придется маркировать. Об этом и не только говорили с начальником отдела организации госконтроля, надзора и рыбоохраны Антоном Зарубиным и старшим госинспектором отдела организации госконтроля, надзора и рыбоохраны Александром Степашко.

Много рыбы не заберешь: хабаровчан ждут новые правила рыболовстваФото: Сергей ПЯТКОВ