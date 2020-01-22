В Хабаровском музыкальном театре устроят вечер Владимира Высоцкого
Прямой эфир 23 января на частоте 88,3 FM
В Хабаровском музыкальном театре устроят вечер Владимира ВысоцкогоФото: Борис КОКУРИН
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«Наш Высоцкий». Концерт под таким названием организуют ко дню рождения Владимира Высоцкого на сцене Хабаровского музыкального театра. Гостей и жителей города ждут 26 января в 17:00. О творчестве легенды советской музыки и о программе концерта говорили с солистом музыкального театра Валентином Кравчуком и гитаристом Никитой Орефьевым.
В Хабаровском музыкальном театре устроят вечер Владимира ВысоцкогоФото: Сергей ПЯТКОВ
ХМТ 23_01_2020
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