2020-01-15T08:15:23+03:00
Политика

Хабаровский край готовится слушать ежегодное послание президента России

Ожидается, что в этом году основное внимание глава государства уделит внутренней политике
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровский край готовится слушать ежегодное послание президента РоссииХабаровский край готовится слушать ежегодное послание президента РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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Ежегодное послание президента Федеральному собранию - традиция, уходящая корнями в 1994 год. Обычно в ней затрагиваются наиболее животрепещущие вопросы внутренней политики и социальной сферы. В Кремле вероятные темы послания не анонсировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что предметная работа над содержанием послания началась во второй половине декабря. Ожидается, что в этом году основное внимание Владимир Путин уделит темам борьбы с бедностью, демографической ситуации в стране, образованию и здравоохранению.

Депутаты Федерального собрания ожидают, что первоочередными темами послания президента станут повышение благосостояния населения и улучшение экономического климата.

Вопросы социальной поддержки населения набирают остроту по всей России. Нерадостная ситуация с ними и в Хабаровском крае. По данным Росстата, средняя начисленная заработная плата в октябре 2019 года в Хабаровском крае составляет 50228 рублей. Но это номинально. На практике из этих денег удерживаются налоги и сборы. А стоимость потребительской корзины — растет. При этом в некоторых областях, например, в сфере обслуживания, реальная заработная плата в два раза ниже средней по региону. Сейчас необходимость социальной поддержки населения очевидна для власти на всех уровнях.

Неутешительна и демографическая ситуация. Уже не первый год естественная убыль населения превышает рождаемость. По данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, по сравнению с 2018 годом соотношение уровня смертности и рождаемости составляет 601 пункт.

Время выступления Владимира Путина обычно не лимитируют. Однако ожидается, что речь главы государства составит около часа. Трансляция начнется в семь часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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