2020-01-15T08:11:01+03:00
Общество

Бесполезные электроприборы для «предотвращения перенапряжения» продают аферисты жителям Хабаровска

Жертвами новых «детей лейтенанта Шмидта» становятся пенсионеры
Евгения МОЛОТОВА
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Бесполезные электроприборы для «предотвращения перенапряжения» продают аферисты жителям ХабаровскаБесполезные электроприборы для «предотвращения перенапряжения» продают аферисты жителям ХабаровскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На смену продавцам газоанализаторов и специалистам по ненужной замене счетчиков пришли новые предприниматели. Теперь ушлые специалисты, представляющиеся сотрудниками службы «Энергобезопасность», предлагают наивным хабаровчанам приборы «для предотвращения перенапряжения».

- В пятницу 10 января к нам пришли проверяющие от якобы фирмы «Энергобезопасность» - поделилась своей историей хабаровчанка Оксана. - Дверь открыла моя пожилая мама, и они, воспользовавшись ее некомпетентностью, предложили купить приборы для электророзеток в целях предотвращения перенапряжения и возникновения пожара в квартире. При этом якобы сделали скидку 50% для ветерана труда и инвалида. Сами вставили эти приборы в розетки, взяли деньги в сумме 14000 рублей за два прибора. В «договоре», который оставили как документ, значится юридический адрес в Москве, закупает оборудование в Китае фирма, зарегистрированная в ПГТ Забайкальского края.

В отличие от Оксаны, Ивану повезло.

- Ходят по квартирам, машут какими-то красными удостоверениями. Представляются проверщиками электросчетчиков, но как только вы открываете им дверь, просят доступ к первой попавшейся в квартире розетке, - рассказал житель Индустриального района краевой столицы. - Предлог такой: вчера в вашем доме были скачки электричества, от которых могут пострадать электроприборы. Достают дешевый электронный мультиметр и лезут в розетку. На вопрос - откуда же все-таки они? - промямлили про «Энергобезопасность». При более детальном опросе нахамили и быстро ретировались. Мотивы их мне непонятны. Вероятно, звонят наобум в дверь, в надежде, что откроет старушка, и ей можно навешать лапши на уши и убедить что-нибудь купить: от услуг по электромонтажу до каких-нибудь стабилизаторов.

Напомним, что доступ к счетчикам и электросетям могут иметь представители компаний, с которыми у потребителя заключены договоры на обслуживание. Это ПАО ДЭК, «Дальневосточная генерирующая компания» и «Газпром газораспределение».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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