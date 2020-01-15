Команда «СКА-Хабаровск» в межсезонье лишилась защитника

В расположении «СКА-Хабаровск» Евгений Шляков появился в июле 2019 года. Футболиста, игровое амплуа которого «защитник», «СКА» взял в аренду у футбольного клуба «Тамбов». Евгению 28 лет, и тогда он был призван укрепить оборону хабаровского клуба. Теперь, по мнению тренерского штаба «армейцев», необходимость в нем отпала.

- ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Тамбов» приняли решение досрочно завершить аренду защитника Евгения Шлякова. Напомним, 28-летний футболист выступал за «СКА-Хабаровск» с июля прошлого года. За это время он провёл 21 матч и отметился двумя голевыми передачами. Благодарим Евгения за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в пресс-службе хабаровского клуба.

Мнения болельщиков по поводу аннулирования аренды защитника разнятся. От «Жаль, адекватной замены ему пока нет», до «Невелика потеря». Может быть, досрочное расторжение аренды связанно с тем, что перед новым годом в хабаровский клуб пришел 24-летний защитник Роман Мануйлов. Напомним, что с ним подписали договор на полтора года.

Роман родился в Комсомольске-на-Амуре, играл в «Смене» с 2012 по 2017 год. Позапрошлый сезон Мануйлов начинал в пензенском «Зените», затем перешел в «Томь». Там он провел два года, сыграв 42 матча и забив 1 гол.

Сейчас «СКА-Хабаровск» находится в Турции, где проводит подготовку ко второй части сезона. Футболисты восстанавливают физические кондиции и отрабатывают новые тактические схемы. Не исключено, что там просматриваются новички, которые должны будут укрепить состав «армейцев». Команда проведет несколько контрольных матчей.

На выезде «СКА-Хабаровск» проведет несколько контрольных матчей и затем вернется в страну, где уже 9 марта проведет первый после каникул матч с «Мордовией».