Алан Джусоев – полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяник» сыграет в составе сборной России на турнире трех наций

«Турнир трех наций» (раньше их было четыре) считается вторым по значимости среди национальных сборных. Как отмечают специалисты, для главных тренеров сборных стран мировых лидеров по бэнди он является отличной возможностью проверить игроков, из которых формируются команды, испытать в «бою» кадровый резерв.

В этом году у руля российской сборной будет стоять Павел Франц, в прошлом году сменивший на этом посту наставника хабаровской команды «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева, под руководством которого российские хоккеисты четыре раза становились чемпионами мира.

В этом году турнир будет проходить в финском городе Лаппеэнранте с 24 по 26 января. Тренерский штаб Российской сборной обнародовал список игроков, вызванных для того, чтобы принять участие в престижном турнире. Это 18 хоккеистов из 7 клубов отечественной суперлиги. Среди них и полузащитник Алан Джусоев, Максима Ишкельдина, в прошлый раз защищавшего цвета России, в команде не будет.

- По сравнению с составом, выигравшим в декабре прошлого года турнир в шведском Оби, изменения минимальны. В этот раз в составе сборной отсутствует полузащитник «СКА-Нефтяник» Максим Ишкельдин, получивший дополнительное время на отдых и восстановление, - отметили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

В Финляндию российская команда отправится уже 19 января, чтобы провести тренировки на местном льду.

- Сборные Швеции и Финляндии откроют хоккейный уик-энд в пятницу, 24 января, матчем в Порвоо (начало в 18:00 по местному времени), - отметили в ФХМР.

Российская сборная начнет турнир игрой со шведами 25 января, сутки спустя они сыграют с хозяевами турнира – финнами.