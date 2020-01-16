2020-01-16T11:17:00+03:00
Политика

Прокуратура Хабаровского края внесла губернатору несколько представлений по Холдоми

Поводом для них стали незаконные отказы в субсидиях
Евгения МОЛОТОВА
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Прокуратура Хабаровского края внесла губернатору несколько представлений по Холдоми. Фото: сайт ГК "Холдоми"Прокуратура Хабаровского края внесла губернатору несколько представлений по Холдоми. Фото: сайт ГК "Холдоми"
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Сразу несколько представлений выписала краевая прокуратура главе региона Сергею Фургалу. Все они относятся к нарушениям прав ООО «Флагман», которое занимается модернизацией горнолыжного комплекса «Холдоми». Утвержденный в 2016 году план развития базы предусматривал создание более сорока километров горнолыжных трасс и современной канатной дороги. Комплекс планировалось сделать центром активного отдыха в масштабах всего Дальнего Востока.

- Сейчас у нас работают более ста человек, и мы планируем увеличение численности персонала, - рассказал директор горнолыжного комплекса «Холдоми» Александр Шелопугин. - В расчете на будущих туристов возводится здание гостиничного комплекса в Солнечном, создается торговая сеть, а это, в первую очередь, рабочие места.

Поводом для вынесения представлений губернатору стала «неэффективная политика правительства региона в сфере централизованного завоза топлива и систематические нарушения при рассмотрении вопроса о выделении субсидий резиденту ТОСЭР». ООО «Флагман» получило статус резидента ТОСЭР в 2016 году, в надежде на получение региональных субсидий на возведение коммуникаций газопровода, электросетей и водопровода. Общую стоимость проекта оценили в 200 миллионов рублей. Часть его компания воплотила за свой счет.

- Правительство края компенсировало нам шестьдесят пять миллионов рублей, - отметил Дмитрий Кузнецов, финансовый директор компании. - Оставшуюся сумму, несмотря на то, что мы дважды подавали заявки, нам по надуманным предлогам отказываются возмещать.

Ситуация с субсидированием привлекла внимание надзорных органов. Сотрудники прокуратуры наведались в краевое министерство инвестразвития. Силовиков интересовали документы, связанные с господдержкой компании «Флагман». Анализ изъятых документов подтвердил незаконность отказов в субсидиях, и прокуратура вынесла представление о необходимости устранения нарушений.

Напомним, компания «Флагман» получила печальную известность после трагического пожара в детском палаточном лагере «Холдоми», в ходе которого погибли четверо детей, а 12 человек получили травмы. Сейчас руководитель лагеря и генеральный директор базы находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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