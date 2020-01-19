От молитв до омовений: В Биробиджане отпраздновали Крещение Господне

Ежегодно в Биробиджане празднуется Крещение Господне. Для освящения воды традиционно используется участок реки Бира возле городской набережной. Накануне специалисты МУП «Чистый город» возвели здесь крещенский городок, в том числе вырезав на поверхности застывшего водоема крестообразную иордань и купель.

От молитв до омовений: В Биробиджане отпраздновали Крещение ГосподнеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Ноу-хау этого года - спуск к реке устлали сеном. Раньше для этой цели применялся деревянный настил, но некоторые посетители, скользя по обледеневшей поверхности, теряли равновесие и падали. «С сеном безопаснее», - пояснил один из специалистов.

В полдень над округой поплыл колокольный звон - представители Биробиджанской епархии привели в действие передвижную звонницу, доставленную на берег Биры. В зону праздника (общественный порядок охраняли по периметру сотрудники полиции и казаки) проследовали священнослужители, облаченные в белоснежные ризы. Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем произнес молитву и провел чин освящения воды. Затем владыка окропил верующих «живой водой», вызвав прилив бодрости среди верующих.

От молитв до омовений: В Биробиджане отпраздновали Крещение ГосподнеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Иисус пришел на реку несмотря на то, что он был богочеловеком и не нуждался в очищении. Тем не менее, он исполнил этот обряд и своим божественным телом освятил воды Иордана. Каждый из вас наберет святой воды, понесет ее в свой дом, будет использовать, когда в этом есть особая необходимость. Мы должны всегда помнить о том, что бог защищает человек, выражая любовь к своему созданию, - подчеркнул архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. - Радости вам, крепкого здоровья, бодрости духа и всех благ, которые Господь Бог желает дать человеку.

От молитв до омовений: В Биробиджане отпраздновали Крещение ГосподнеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

После этого в металлическом ограждении появились проходы, и все желающие устремились вовнутрь. Из иордани энергично набирали воду в банки, бутылки, бидоны и другие емкости. Кто-то из посетителей советовал не толкаться, поясняя, что воды хватит всем. А к купели выстроилась очередь из желающих принять «водные процедуры». Одетые в шубы, пуховики и теплые куртки многочисленные зрители с интересом наблюдали, как в прорубь отважно окунались мужчины и женщины, решившие последовать примеру Спасителя. Со всех сторон раздавались восхищенные возгласы и комплименты - мол, знай наших...

От молитв до омовений: В Биробиджане отпраздновали Крещение ГосподнеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Купальщики могли согреться в двух больших армейских палатках, которые установили на берегу военнослужащие Биробиджанского гарнизона. От армейских печек, щедро заправленных дровами, исходило ощутимое тепло. Рядом с палатками цвета хаки была развернута полевая кухня, где всех желающих угощали солдатской кашей, свежим хлебом и горячим чаем.

От молитв до омовений: В Биробиджане отпраздновали Крещение ГосподнеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Бесплатным сервисом с удовольствием воспользовались представители всех поколений, в том числе школьники и пенсионеры. А в нескольких метрах от «праздника живота» исполняли народные песни самодеятельные артисты. Кто-то из слушателей подхватывал знакомые куплеты, радуясь чудесному зимнему дню.