В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителя

В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»: заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель и главный дирижере Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Говорили о том, как изменится жизнь музыкантов в 2020 году, узнаем какие мероприятия, готовит филармония и, что нового представят зрителю.

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяФото: Сергей ПЯТКОВ