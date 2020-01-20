В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителя
Прямой эфир 21 января на частоте 88,3 FM
В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяФото: Борис КОКУРИН
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В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»: заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель и главный дирижере Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Говорили о том, как изменится жизнь музыкантов в 2020 году, узнаем какие мероприятия, готовит филармония и, что нового представят зрителю.
В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяФото: Сергей ПЯТКОВ
Филармония 21_01_2020
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ИСТОЧНИК KP.RU