2020-01-21T07:02:09+03:00
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В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителя

Прямой эфир 21 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяВ новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяФото: Борис КОКУРИН
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В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»: заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель и главный дирижере Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Говорили о том, как изменится жизнь музыкантов в 2020 году, узнаем какие мероприятия, готовит филармония и, что нового представят зрителю.

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителя Фото: Сергей ПЯТКОВ

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяФото: Сергей ПЯТКОВ

Филармония 21_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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