2020-01-22T07:12:56+03:00
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На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтовать

Прямой эфир 22 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтоватьНа выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтоватьФото: Борис КОКУРИН
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Жалоб на водителей пассажирского транспорта Хабаровска меньше не становится, только и успеваешь лицезреть видео в социальных сетях, как рулевой угрожает, либо отказывается принимать оплату по безналу, а может и вовсе высадить из салона. Это далеко не весь список нарушений. Кстати, доброжелательностью не отличаются и некоторые кондукторы. В проблеме разбирались вместе с начальником управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Владимиром Ощановским. И, конечно, обсудили новые правила работы мигрантов на пассажирском транспорте.

На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтовать Фото: Сергей ПЯТКОВ

На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтоватьФото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Ощановский 22_01_12

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ИСТОЧНИК KP.RU

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