2020-01-22T07:08:17+03:00
Это - Хабаровск!

Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тени

Прямой эфир 22 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тениСамозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тениФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В прошлом году в России ввели налог на самозанятость. Действовать он будет 10 лет. Так кто такой самозанятый, почему вдруг человек, который работал неофициально несколько лет, должен начать делать это официально, какие привилегии дает статус или с нас просто хотят стрясти налоги. Об этом и не только говорили с председателем хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Мазуниным.

Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тени Фото: Сергей ПЯТКОВ

Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тениФото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Мазунин 22_01_2020

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колония
Мэра Биробиджана удивили предупреждением из прокуратуры из-за трупа-отказника
В Комсомольске больше домов пройдут процесс газификации
Больше 10 миллиардов рублей «закатают» в дороги Хабаровского края
В Хабаровском крае любопытный тигр смотрел «сцену» с человеческим ужином
В ЕАО «Детям войны» выдадут удостоверения и назначат выплаты
Частная школа в Хабаровске ищет спасения у депутатов Гордумы
В Хабаровском крае осудят госзакупщика, провернувшего аферу с бухгалтерской отчетностью
Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект
Котельная в Волочаевском городке Хабаровска выведена на проектную мощность
Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учет
Проезд для студентов на маршруте «Амурск — Комсомольск» подешевеет
В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричество
Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года