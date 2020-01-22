«Не пора ли вводить платные парковки?»: в Хабаровске прощупывают почву для новой идеи

Хабаровск - город, от которого могут оставаться разные впечатления. Например, британский блогер Джонни Тикл побывал в краевой столице летом и увидел ее в самую прекрасную пору. Из города иностранец уехал с осознанием того, что побывал в одном из лучших городов России. К слову, он даже составил свой рейтинг. По мнению гостя, Хабаровск вошел в ТОП-5, где также были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск. Другой любитель путешествий, Дмитрий Шамов, родом из Москвы, но живущий в Японии, почувствовал, что «время в Хабаровске будто остановилось». Возможно, такое ощущение сложилось, потому что на улице была зима. Хабаровский художник и скульптор Вадим Полин с оглядкой на европейские города считает, что в городе все уже есть для решения задачи по хабаровской эргономике.

Пока специалисты делают выводы об обустройстве Хабаровска, гости наслаждаются видами краевой столицы, а потом делятся с друзьями своими впечатлениями, местные жители думают, как сделать жизнь в городе комфортнее. К слову, накануне мэру Хабаровска в его аккаунте в соцсети задали вопрос: «Не пора ли вводить платные парковки в центре города, как это сделано в других городах?»

- Действительно, проблема с парковкой, особенно в центральной части города, есть. Ежедневно приходится наблюдать заставленные машинами обочины. Автомобили стоят в несколько рядов, например, та же улица Запарина днем превращается из трехполосной дороги в однополосную. Автомобили стоят чуть ли не друг на друге, - комментирует Сергей Кравчук.

При таком скоплении автомобилей снижается пропускная способность, безопасность дорожного движения опускается на уровень ниже. Находятся такие автолюбители, которые используют обочины как ночную стоянку для своих машин.

КАК ПОСТУПЯТ В ХАБАРОВСКЕ?

В городах России активно внедряют системы платного паркинга. Такую практику ввели в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Воронеже, Белгороде, Краснодаре, Рязани, Туле, Калуге, Твери, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Красноярске и других. Ситуация с парковкой в них стала гораздо более цивилизованной. Это произошло не сразу, да и многие автолюбители сначала были против такого нововведения.

В Хабаровске над этим вопросом пока задумались на уровне мэрии, но сразу внедрять такие проекты не собираются. В планах провести общественное обсуждение, выяснить у самих хабаровчан, где сделать платный паркинг, обсудить стоимость и прочее. Собственно, представителям власти в целом хочется понять, как горожане отнесутся к такой идее. Пожелания можно направлять в том числе и через сайт городской администрации в разделе «Обращения».