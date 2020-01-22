Бедные биробиджанцы пожаловались на «двойные стандарты» главному судебному приставу Хабаровского края и ЕАО

Руководитель УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО Анатолий Касьяненко провел личный прием граждан в Биробиджане, организованный по инициативе общественного активиста Гиви. Посетители, проверенные на входе металлоискателем, рассказали о наболевшем, в том числе о том, что судебные приставы арестовывают пенсии у рядовых должников, но не выбивают долги из правительства Еврейской автономии.

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Накануне на улицу Трансформаторная областного центра прибыл автобус, в котором разместилось более десяти мужчин и женщин. Их привез общественный активист Георгий Нацвлишвили (он же Гиви) - на встречу с главным судебным приставом Хабаровского края и ЕАО.

- Ко мне обращаются земляки, которых «опускают на дно» судебные приставы. Государевы люди арестовывают у должников пенсии, блокируют банковские счета, не принимают заявления, грубят посетителям. Я пытался дозвониться в приемную службы судебных приставов, в Хабаровск, но ничего не получилось, - сокрушался биробиджанский кузнец Гиви. - Тогда я обратился к прокурору Биробиджана, чтобы он помог организовать встречу местного населения с главным судебным приставом Хабаровского края и ЕАО. И это сработало. Вскоре мне перезвонили и сообщили, когда и где состоится прием. Я оповестил людей, и мы приехали сюда. Среди нас - инвалиды, пенсионеры, сироты и предприниматель, которая предоставила свой автобус.

Накануне на улицу Трансформаторная областного центра прибыл автобус, в котором разместилось более десяти мужчин и женщинФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Искатели социальной справедливости вошли в здание, в котором находится биробиджанская служба судебных приставов. В целях безопасности всех посетителей обыскали металлодетектором и заставили пройти сквозь рамку, предварительно попросив вытащить из карманов мелочь, ключи и другие металлические изделия.

В просторном кабинете на втором этаже их ожидали руководитель УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО Анатолий Касьяненко, его подчиненные, а также заместитель прокурора Биробиджана Олеся Ключенок. Посетители стали делиться наболевшим. Пенсионерка Любовь Гавриленко, передвигающаяся на инвалидной коляске, рассказала, что ее пенсия неожиданно уменьшилась наполовину.

Прием продолжался более часаФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я получала 14 тысяч рублей, теперь - 7500 рублей. Позвонила на Главпочтамт - почему у меня так снизилась пенсия? Мне ответили, что ее арестовали по решению суда. А где же официальные бумаги? Я ничего не получала, - возмущалась пенсионерка . - Как мне после ареста прожить на оставшуюся сумму? Деньги требуются на квартплату, на лекарства, на еду. Разве это не нарушение моих прав?

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Заместитель прокурора Биробиджана Олеся Ключенок посоветовала, кто в этом нуждается, рассмотреть вопрос о снижении удержания долгов, обратившись с соответствующим заявлением к судебным приставам. В ответ посыпались возмущенные реплики, что сделать это затруднительно.

- С 2018 года судебные приставы высчитывают из моей пенсии 50 процентов. Мне остается 4200 рублей. Ищешь пристава по фамилии, заходишь в отдел, а там пять человек сидит. Спрашиваешь: «Кто из вас Дедина?». Отвечает: «Ну я. И чё?». Очень хамское отношение! – пожаловалась биробиджанка Ирина Басюк. – 16 января, Анатолий Анатольевич, я написала на ваше имя заявление, но биробиджанские судебные приставы отказались его у меня принимать. Мол, сами пишите, сами отправляйте. Гоняют меня из кабинета в кабинет и издеваются. Говорят мне: «У вас дети есть? Вот пусть они вас и кормят». А для чего я всю жизнь работала - чтобы меня затем дети кормили?

Как сообщил главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко, по каждому тревожному сигналу будет проведена проверкаФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Предприниматель Ольга Лопатина занимается автобусными пассажирскими перевозками. Она сообщила собравшимся, что в 2016 году она работала в поселке Теплоозерск (Облученский район ЕАО), но ее «кинула» местная администрация, не заплатив более пятисот тысяч рублей за оказанные транспортные услуги. Есть соответствующее решение суда, но оно не выполняется.

- В итоги население Теплоозерска осталось без автобусного сообщения, мне постоянно звонят по этому поводу депутаты, а администрация Теплоозерского городского поселения не чешется. Почему бы не удерживать долг с зарплаты чиновников? - недоумевала предприниматель Ольга Лопатина. - Оставшимся без транспортного обслуживания теплоозерцам я говорю, чтобы они обращались к своему главе – Анатолию Скоробогатову. А тому все равно...

Кипела от возмущения и пришедшая на прием 21-летняя биробиджанка Елена Цупа. Она воспитывалась в приемной семье и надеялась, что получит квартиру, как сирота, когда ей исполнится 18 лет. Но этого не произошло. В декабре 2017 года суд вынес решение в ее пользу, обязав правительство ЕАО выделить нуждающейся отдельную квартиру, но воз и ныне там.

- Мы снимаем с мужем квартиру, денег катастрофически не хватает. Хотим завести ребенка, но где ему жить - на улице? Кошмар продолжается уже три года и конца ему не видно. Когда люди должны, судебные приставы идут к ним в квартиры, забирают телевизоры и холодильники, - возмущалась сирота. – А почему вы не можете у правительства наши квартиры выбить? Я не прошу чего-то сверхъестественного - лишь то, что мне должно государство. Но для защиты прав сирот реально ничего не делается.

Личный прием продолжался более часа – у всех посетителей приняли заявления. Как сообщил главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко, по каждому тревожному сигналу будет проведена проверка. Будет решаться вопрос и с долгами областного правительства, хотя в этом направлении работы имеются трудности.

– Должником по исполнительному производству является правительство Еврейской автономной области. Данная категория - не имущественного характера, там есть определенный порядок исполнения. К сожалению, на территории Еврейской автономной области сложилась практика освобождения от взыскания исполнительского сбора правительства ЕАО в связи с отсутствием в их действиях вины. Это определил суд, а не служба судебных приставов. С коллегами из правительства Еврейской автономной области я буду в ближайшее время встречаться, в том числе и по этому вопросу, – пообещал Анатолий Касьяненко.