В Хабаровском крае таможенники задержали на границе радиоактивные компасы

Компасы с повышенным радиоактивным излучением обнаружили на таможне в Бикинском районе Хабаровского края. Один из китайцев, следующих в Жаохэ, в своем чемодане вез 60 «фонящих» приборов. Когда он проходил через пропускной пункт «Покровка», сработала сигнализация.

- Когда пассажир проследовал через «зеленый» коридор, сработала стационарная система радиоактивного контроля «Янтарь». Багаж обследовали, и наши специалисты установили, что радиационный фон багажа, в котором находились наручные и подвесные компасы, составил 1,2 миллизиверта в час. Таким образом, уровень радиации товаров в 8 раз превысил общий радиационный фон в здании, - рассказала Виктория Алёшина, пресс-секретарь Хабаровской таможни.

В Хабаровском крае таможенники задержали на границе радиоактивные компасыФото: Хабаровская таможня

Для справки: человек за год получает примерно 1 миллизиверт радиационного излучения, легкая степень лучевой болезни развивается уже при 1 зиверте. Стоит иметь в виду, что радиация в организме человека накапливается, а дозы суммируются.

Когда гражданина Китая, везущего опасный товар, задержали, о том, что компасы могут быть опасны, он даже не подозревал. Просто его друг купил их в одном из московских интернет-магазинов и попросил доставить в Поднебесную. Гражданин соседнего государства сам был немало удивлен, когда узнал, что через всю страну вез радиоактивные приборы.

Опираясь на проведенные исследования, таможенники и специалисты краевого Роспотребнадзора приняли решение - радиоактивные компасы на территорию Китая не пропускать, опасные приборы изъять и затем утилизировать.