Предприниматели Хабаровского края без поддержки не останутся

Несмотря на ряд достижений в сфере предпринимательства, сегодня можно выделить и множество проблем. Среди них, конечно, административные барьеры, постоянные проверки, низкий процент участия в госзаказе и другое. В 8 утра обсудили, как в Хабаровском крае поддерживают предпринимателей, какие направления деятельности перспективны для нашего региона, как выстроена работа бизнеса с проверяющими лицами и есть ли административные барьеры. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - замминистра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Наталья Рехтина.

Предприниматели Хабаровского края без поддержки не останутсяФото: Сергей ПЯТКОВ