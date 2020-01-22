2020-01-22T09:54:04+03:00
Общество

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия Хабаровска

Сейчас в хабаровском крае работают 10 крупных мусороперерабатывающих предприятий, но с каждым годом их количество увеличивается [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия ХабаровскаЧисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН
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Просторный ангар, в который постоянно заезжают грузовики груженные макулатурой и контейнерами с пластиком, внутри снует погрузчик, работают сотрудники, сгребающие привезенное к прессу. Это одно из предприятий Хабаровска, где занимаются сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов.

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия Хабаровска Фото: Борис КОКУРИН

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Если раньше контейнеры для сбора ПЭТ бутылок и бумаги были в Хабаровске своеобразной экзотикой, сейчас они появляется как грибы после дождя. Собирать и перерабатывать пластик стало выгодно. Кроме того хабаровчане наконец прониклись идеей сортировки мусора и теперь предпочитают не сбрасывать все в общий контейнер, а искать рядом с домом специальные емкости.

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия Хабаровска Фото: Борис КОКУРИН

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

- Мы сейчас устанавливаем сетки под ПЭТ тару, под макулатуру. После этого все сырье, которое мы собираем на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре приходит в этот склад, здесь досортировывается, прессуется и отправляется на перерабатывающие комбинаты, которые находятся как на территории Хабаровского края, так и за пределами региона. Сейчас строим собственный завод по переработке макулатуры, чтобы создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью и чтобы иметь возможность увеличивать объемы сбора вторичного сырья у населения, - рассказывает министру Никита Михалев, директор одной из компаний занимающихся мусоропереработкой.

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия Хабаровска Фото: Борис КОКУРИН

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Сейчас в компании работают 50 человек, после строительства завода их количество придется увеличить до 150 сотрудников. В год предприятие собирает 20 -25 тысяч тонн макулатуры и 1,5 – 2 тысячи тонны ПЭТ тары, и 1000 – 1200 тонн полимерной пленки. Получается выгодно. Единственное на что жалуются переработчики – мало сырья, хотелось бы больше.

Резерв есть – это сбор пластика и старой бумаги не только у предприятий, но и у жильцов. В Хабаровске только у этой компании установлено около 60 емкостей для сбора твердых бытовых отходов. Получается что «охвачено» всего 3 – 4 процента домов на территории столицы региона. Хотя как отмечает директор предприятия – динамика устойчиво положительная и на то есть причины.

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия Хабаровска Фото: Борис КОКУРИН

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

- Культура обращения с отходами постепенно приходит в сознание граждан. Они начинают понимать, что заведя отдельный пакет для того же пластика можно платить за вывоз бытовых отходов гораздо меньше. Сейчас на территории Хабаровска и Комсомольска стоит более 380 контейнеров и с каждым днем их количество все увеличивается. Большое спасибо неравнодушным предпринимателям, которые идут на встречу и устанавливают такие емкости бесплатно, тем более рентабельность им позволяет это делать. Некоторые ставят контейнеры платно, но зато бесплатно вывозят. Все что необходимо жителям это обратиться в управляющую компанию и заключить договор с компанией, которая будет этим заниматься, - отмечает Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия Хабаровска Фото: Борис КОКУРИН

Чисто – это просто и выгодно: министр ЖКХ проинспектировал мусороперерабатывающие предприятия ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Так же в Хабаровске идет активная работа по созданию консорциума по строительству крупного мусоросортировочного комплекса. Сейчас как отмечает министр идет последняя стадия согласования условий соглашения. Процесс достаточно долгий – концессия сложная и в Российской Федерации таких не больше десяти. Уже в этом месяце концессия должна быть подписана. Строительство должно будет начаться в следующем году, закончится оно еще через год. Мощность будущей станции - 220 тысяч тонн в год и она должна будет полностью закрыть потребность мусороперерабатывающих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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