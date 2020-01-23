Обнаглевшие мошенники письмами от правительства Хабаровского края выманивают деньги у бизнесменов

Представителей бизнеса уже не первый раз атакуют мошенники всех мастей. Ранее сообщалось, что неизвестные представлялись сотрудниками МЧС. Они звонили в коммерческие компании и небольшие организации, говорили, что фирму собираются посетить с проверкой. Во время этого визита найдут серьезные нарушения, но решить проблему помогут деньги.

В этот раз аферисты повысили «квалификацию» до уровня правительства Хабаровского края. Они набрались наглости и рассылают в адрес предпринимателей якобы официальные письма с просьбой о финансовой помощи.

- В краевом правительстве официально опровергают информацию о рассылке таких сообщений. Один из недавних примеров того, как действуют мошенники - руководитель одной из крупных сельскохозяйственных организаций получил письмо от первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства края Владимира Хлапова. В нем говорилось о благотворительной поддержке, но этот документ поддельный, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Предпринимателей края убедительно просят быть бдительными. Если вам поступило подобное письмо, пожалуйста, сообщите о нем в правоохранительные органы.

Напомним, ранее аферисты также примерли на себя роль правоохранителей. Они звонили своим «клиентам», представлялись следователями, работниками полиции или сотрудниками других госструктур. Во время звонка они рассказывали человеку, что его признали потерпевшим по уголовному делу, якобы возбужденному по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств. Потом предлагали перевести некоторые суммы на спецсчет, чтобы в дальнейшем можно было обеспечить возмещение причиненного морального вреда.

Жителей Хабаровского края убедительно просят, не переводите деньги незнакомым лицам, не сообщайте им данные своих банковских карт, не устанавливайте приложения, которые рекомендуют вам позвонившие неизвестные люди.