Подроосткам, отбывающим наказание в Еврейской автономии рассказали об ужасах холокоста

В Биробиджанской воспитательной колонии состоялся вечер-реквием, посвященный одному из самых мрачных периодов истории. Главный раввин ЕАО Эли Рисс рассказал подросткам о газовых камерах нацистов и посоветовал уважать и любить каждого человека, независимо от его национальности.

НАКАНУНЕ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ

27 января будет отмечаться Международный день памяти жертвам Холокоста. Накануне этого события в Биробиджанской воспитательной колонии (БВК) прошло тематическое мероприятие. Как сообщила заместитель директора школы этого исправительного учреждения Ирина Федерко, все подростки, даже в местах лишения свободы, должны знать историю своей страны, в том числе трагические страницы

- Память о Холокосте, унесшем шесть миллионов жизней, не должна угасать в наших сердцах. Такие мероприятия мы проводим ежегодно - они не теряют своей остроты и новизны, потому что контингент наших учеников постоянно обновляется, - рассказала Ирина Федерко. - В этом году ребята помогли нам оформить выставку, посвященную писателю Василию Гроссману – автору замечательного романа "Жизнь и судьба". Кроме того, силами сотрудников и осужденных подготовлена литературно-музыкальная композиция о том времени.

Подростки узнали об этом страшном эпизоде новейшей историиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В актовом зале, украшенном инсталляцией с шестиконечными желтыми звездами, собралось около сотни человек, большинство из них - отбывающие наказание подростки. На экране проецировались фотодокументы периода Великой Отечественной войны,в том числе жуткие кадры расстрела фашистами плененных мирных жителей. Несколько ребят продекламировали тематические стихотворения, а затем самодеятельные актеры исполнили сцены, основанные на реальных воспоминаниях узников гетто. Так, например, одному из еврейских мальчиков удалось в годы войны сбежать из гетто и несколько лет скитаться по Польше, скрываясь от гитлеровцев.

БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО

Музыкально-литературная композиция, посвященная Холокосту, не оставила никого равнодушным. Среди зрителей был главный раввин Еврейской автономной области Эли Рисс, специально приглашенный организаторами. Ребе поблагодарил сотрудников спецучреждения за тяжелую, но необходимую работу.

Ребе поблагодарил сотрудников спецучреждения за тяжелую, но необходимую работу.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Есть известное выражение, что без истории нет будущего. Я побывал во многих мемориальных комплексах в Германии и Польше. Это невозможно описать словами – это надо увидеть. Когда ты заходишь в газовые камеры, где были истреблены тысячи людей, когда ты видишь те бараки, в которых выживали люди, то волосы на голове встают дыбом. - поделился своими впечатлениями Эли Рисс. - Но посещение таких страшных мест дает осознание, как правильно жить. Всевышний создал нас всех одинаковыми, разнятся лишь места рождения. Это не делает нас какими-то особенными, отличающимися от других людей. Нужно помнить об этом, чтобы ужаса Холокоста не повторились.

Главный раввин ЕАО подарил представителям осужденной молодежи "Поучения отцов" - книгу из своей личной библиотеки. Эли Рисс надеется, что мудрые высказывания из Талмуда, которые содержатся в этой книге, наставят на путь истинный отбывающих наказание в Биробиджане, помогут "трудным подросткам" вернуться в социум.