Замечание за растрату: мэр Хабаровска «наказал» главного городского «физкультурника» за нецелевое использование денег на «Горных ключах»

Скандальную историю с базой отдыха «Горные ключи» раскопали депутаты городской думы. В ходе проведения аудита расходования бюджетных средств парламентарии обратили внимание на тот факт, что на находящуюся в 18 километрах от города базу отдыха ежегодно уходит более шести миллионов бюджетных денег. При этом, по прямому назначению объект не используется.

По словам заместителя председателя гордумы по социальным вопросам Юрия Ягодина, выявлен целый ряд фактов, позволяющих утверждать, что в рамках спортивного объекта городские чиновники устроили себе теплое местечко для приятного времяпрепровождения, куда ездят отдыхать с друзьями и семьями, причем вовсе не с целью занятий физкультурой и спортом.

Дело получило большой общественный резонанс. 23 января мэр города Сергей Кравчук лично провел для журналистов экскурсию по уникальному объекту – лыжной базе без лыжни, зато с трехэтажным особняком, бассейном и мангалами. Немедленно были заданы вопросы, в том числе и неудобные. Глава города объяснил, что база предназначена для отдыха спортсменов после соревнований. Открыться для них должна буквально в течении нескольких месяцев, о чем уже давно знает начальник городского управления по физической культуре и спорту Александр Леонов. Леонов в свою очередь рассказал, что база с 2004 года законсервирована и выделяемые средства шли на то, чтобы предотвратить ее разрушение.

Распоряжение о "наказании" градоначальник разместил в своем официальном аккаунте в соцсетях. Фото: соцсети

- Сегодня подписал перечень поручений по лыжной базе «Горные ключи», где накануне мы побывали вместе с журналистами, - рассказал на своей официальной странице Сергей Кравчук. -Дал срок до 31 января управлениям по физической культуре, спорту и здравоохранению, по делам молодежи и социальным вопросам, департаменту муниципальной собственности и АО «ЦИТ», чтобы подготовили предложения по дальнейшему круглогодичному использованию базы, а также просчитали возможность коммерческой эксплуатации объекта, провели оценку его стоимости.

Александр Леонов отделался замечанием с формулировкой «за неисполнение поручения мэра города». Пользователи соцсетей немедленно начали иронизировать над столь суровым «наказанием». Впрочем, их можно понять.