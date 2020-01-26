Пауза в работе аэропорта в Комсомольске может прерваться раньше, чем ожидалось

На этой неделе, 23 января, авиапассажиров огорошили сообщением о том, что аэропорт «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре не будет принимать гражданские самолеты. Причина тому невыполнение руководством предприятия требований Росавиации по устранению нарушений в организации безопасности полетов. На вопрос «Как долго Хурба не будет принимать пассажирские рейсы?» ответ дали в самом аэропорту.

РАБОТА ВСТАЛА ИЗ-ЗА НЕИСПРАВЛЕННЫХ НЕДОЧЕТОВ

Для начала напомним, в аэропорту было не все ладно с пожарной защитой и поисково-спасательным обеспечением полетов – квалификацию сотрудников Росавиация сочла недостаточной. Замечания эти возникли давно, и аэропорт пытался решить вопрос, также минтранс со своей стороны настоятельно рекомендовал устранить нарушения.

Как отметил Максим Прохоров, и.о. министра транспорта Хабаровского края, это частная компания, на которую у краевых властей нет рычагов воздействия. Единственный надзорный орган у него – Росавиация и транспортная прокуратура, которая выписывает предписания и требования устранить в определенный период нарушения. Если их не устраняют в срок, аэропорт приостанавливает деятельность. Что и произошло.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Вопрос вызвал бурную реакцию местных жителей и основным вопросом был, когда же полеты возобновятся. В сети интернет уже стала появляться информация о том, что на следующей неделе предприятие возобновит работу. Такая версия развития событий вполне возможна – в аэропорту подтвердили, что приложат все усилия на устранение всех недочетов и восстановление лицензии в кратчайшие сроки. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Остается надеяться, что у предприятия получится достичь поставленной цели, а пока пассажирам предлагают выходы из ситуации. Например, в авиакомпании «Аврора» рассказали об альтернативной перевозке пассажиров рейса «Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре». Если перелет планировали до 14 февраля включительно, компания предлагает переоформить билет на рейсы по маршруту «Южно-Сахалинск-Хабаровск» и в обратном направлении. При этом компенсируют стоимость перевозки наземным транспортом из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре и в обратном направлении. Если полет планировали после 14 февраля 2020 года, то вернут деньги по фактической стоимости билета без удержаний.