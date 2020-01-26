2020-01-27T07:12:34+03:00
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Счастливое детство: где искать защиту при несоблюдении детских прав в Хабаровском крае

Прямой эфир 27 января на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Счастливое детство: где искать защиту при несоблюдении детских прав в Хабаровском краеСчастливое детство: где искать защиту при несоблюдении детских прав в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН
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В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Говорили о детях, чьи права были нарушены и о том, как можно им помочь и не пускать ситуацию на самотек. А также узнали подробности ситуации с брошенными детьми из Комсомольска-на-Амуре в аэропорту Шереметьево.

Счастливое детство: где искать защиту при несоблюдении детских прав в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Счастливое детство: где искать защиту при несоблюдении детских прав в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Напомним, что на сайте https://deti.khv.ru/ жители могут пройти социологический опрос, результаты которого позволят понять, как соблюдаются права несовершеннолетних в регионе.

Виктория Трегубенко 27_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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