В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» спортивный комментатор, мастер рифмы Алексей Кондратьев. Наш гость подготовил довольно внушительный список стихотворений, а также одну очень сексуальную историю.

Алексей Кондратьев в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ