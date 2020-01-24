Алексей Кондратьев в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 24 января на частоте 88,3 FM
Алексей Кондратьев в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» спортивный комментатор, мастер рифмы Алексей Кондратьев. Наш гость подготовил довольно внушительный список стихотворений, а также одну очень сексуальную историю.
Алексей Кондратьев в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Алексей Кондратьев 24_01_2020
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU