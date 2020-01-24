Вот уже полторы недели игроки и тренеры «СКА-Хабаровск» находятся на сборах в Турции и даже успели сыграть один контрольный матч. Игра с венгерским клубом «Ньиредьхаза Спартакус» завершилась вничью, теперь новое испытание – товарищеский матч с болгарами из «Черно море». Команда из Варны типичный середняк элитного болгарского дивизиона

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

- «Черно море» - клуб с более чем вековой историей из болгарского города Варна. Большую часть своего существования команда обитает в элитном дивизионе и даже 4 раза брала золото национального чемпионата. Правда было это давным-давно – в 1925, 1926, 1934 и 1938 годах. Зато совсем недавно ФК «Черно море» брал кубок и суперкубок Болгарии – оба в 2015, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск». - В январе команда из Варны успела провести два контрольных поединка – сыграла 1:1 с ФК «Черноморец Балчик» (аутсайдер второго болгарского дивизиона) и уступила 1:3 «Александрии» (5 место в Украинской Премьер-лиге).

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Первый тайм начался с атаки болгаров. Уже на первых минутах «моряки» заработали два угловых, «армейцы» ожидаемо оборонялись. Затем игра немного успокоилась, после того как игроки обеих команд нахватали «предупреждений» от арбитра, а Гаджимурадов заработал желтую карточку. В середине первого тайма болгары опять перешли в атаку и даже нанесли несколько опасных ударов по воротам хабаровчан, но Соромотько сумел выручить свою команду. На его счету три сэйва. На перерыв команды ушли со счетом 0:0

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Второй тайм начался с небольшим преимуществом «армейцев», они наконец-то смогли зацепиться за мяч, улучшился контроль. Болгары редко огрызаются, но моменты, которые они создают, достаточно опасны. Так на 60 минуте мяч прошел буквально в нескольких сантиметрах от штанги. Но счет по-прежнему ничейный. На 83 минуте ошибается вратарь хабаровской команды – Владислав Соромытько неудачно вводит мяч в игру, его перехватывают соперники и забивают. Второй гол в ворота Владислава забили уже на последней минуте матча – армейцы пропустили опасную контратаку. Итоговый счет 0:2 в пользу черноморцев.

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

- В матче не приняли участие защитник Магомед Эльмурзаев и нападающий Владислав Брагин, получившие небольшие повреждения. Полузащитник Владислав Камилов направлен в Москву, чтобы пройти углублённое медицинское обследование. О его результатах мы сообщим дополнительно, - рассказали в хабаровском клубе.

Следующий контрольный матч хабаровчане проведут 27 января соперником нашей команды станет «Тораз» из Казахстана.