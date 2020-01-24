2020-01-24T06:15:32+03:00
Спорт

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2

«Армейцы» из Хабаровска пропустили только в самом конце матча [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»
Изменить размер текста:

Вот уже полторы недели игроки и тренеры «СКА-Хабаровск» находятся на сборах в Турции и даже успели сыграть один контрольный матч. Игра с венгерским клубом «Ньиредьхаза Спартакус» завершилась вничью, теперь новое испытание – товарищеский матч с болгарами из «Черно море». Команда из Варны типичный середняк элитного болгарского дивизиона

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

- «Черно море» - клуб с более чем вековой историей из болгарского города Варна. Большую часть своего существования команда обитает в элитном дивизионе и даже 4 раза брала золото национального чемпионата. Правда было это давным-давно – в 1925, 1926, 1934 и 1938 годах. Зато совсем недавно ФК «Черно море» брал кубок и суперкубок Болгарии – оба в 2015, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск». - В январе команда из Варны успела провести два контрольных поединка – сыграла 1:1 с ФК «Черноморец Балчик» (аутсайдер второго болгарского дивизиона) и уступила 1:3 «Александрии» (5 место в Украинской Премьер-лиге).

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Первый тайм начался с атаки болгаров. Уже на первых минутах «моряки» заработали два угловых, «армейцы» ожидаемо оборонялись. Затем игра немного успокоилась, после того как игроки обеих команд нахватали «предупреждений» от арбитра, а Гаджимурадов заработал желтую карточку. В середине первого тайма болгары опять перешли в атаку и даже нанесли несколько опасных ударов по воротам хабаровчан, но Соромотько сумел выручить свою команду. На его счету три сэйва. На перерыв команды ушли со счетом 0:0

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Второй тайм начался с небольшим преимуществом «армейцев», они наконец-то смогли зацепиться за мяч, улучшился контроль. Болгары редко огрызаются, но моменты, которые они создают, достаточно опасны. Так на 60 минуте мяч прошел буквально в нескольких сантиметрах от штанги. Но счет по-прежнему ничейный. На 83 минуте ошибается вратарь хабаровской команды – Владислав Соромытько неудачно вводит мяч в игру, его перехватывают соперники и забивают. Второй гол в ворота Владислава забили уже на последней минуте матча – армейцы пропустили опасную контратаку. Итоговый счет 0:2 в пользу черноморцев.

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

Во втором контрольном матче в Турции «СКА-Хабаровск» уступил ФК «Черно море» из Болгарии со счетом 0:2. Фото ФК «Черно море»

- В матче не приняли участие защитник Магомед Эльмурзаев и нападающий Владислав Брагин, получившие небольшие повреждения. Полузащитник Владислав Камилов направлен в Москву, чтобы пройти углублённое медицинское обследование. О его результатах мы сообщим дополнительно, - рассказали в хабаровском клубе.

Следующий контрольный матч хабаровчане проведут 27 января соперником нашей команды станет «Тораз» из Казахстана.

"СКА-Хабаровск" - Черно море" (Болгария) 0:2 (обзор). СКА-Хабаровск - Черно море (Болгария) 0:2 (0:0). Голы: 83 мин. 0:1, 90 мин. 0:2. Состав СКА-Хабаровск : I тайм: Соромытько, Труфанов, Суслов, Матвийчук, Мануйлов, Квеквескири, Оанча, Ващенко, Кацаев (Игрок На Просмотре, 20), Гаджимурадов, Базелюк II тайм: Соромытько, Мищенко, Зайцев, Мануйлов (Матвийчук, 68), Никифоров, Горулёв, Малеев, Сато, Гаджимурадов (Игрок На Просмотре, 68), Игрок На Просмотре, Кузьмичев

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей Аршавин станет главным редактором нового спортивного журнала
В России готовится к выпуску новое печатное издание «РБ-Спорт». Приглашенным редактором первого номера станет титулованный футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала», экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин
Горячкина выиграла у Цзюй Веньцзюнь финальную партию чемпионата мира, судьба шахматной короны решится на тай-брейке
После 12 партий матча первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин между китайской чемпионкой и российской претенденткой счет снова равный - 6:6
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 23 января 2020: Алиев и Даниелян поборются за медали, дуэты покажут ритм-танец
В расписании трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 23 января 2020 - произвольная программа у мужчин и ритмический танец у пар
Новости 24
Хабаровские конькобежцы победили на соревнованиях, посвященных памяти тренера В.И. Кобзева
Новые ледовые переправы подтвердили на безопасность в Хабаровском крае
Министру здравоохранения России рассказали о планах отрасли в ЕАО
Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга России
Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево
В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцов
В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале
Хабаровск избавят от киосков с загадочной судьбой
На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены
В Хабаровском крае должнику напомнили про долг после неудавшейся попытки продать квартиру
«Ростелеком» обеспечил видеоконтроль улиц Николаевска-на-Амуре
В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора
В больницах и аптеках Хабаровского края подготовились к «китайскому коронавирусу»
Ночью из магазина в Хабаровске внезапно пропали деньги, касса и продукты
Три класса одной из школ закроют на карантин в Биробиджане с сегодняшнего дня
Погода в Хабаровске на 24 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры